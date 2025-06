Cardi B kuschelt mit ihrem NFL-Star Stefon Diggs auf Jacht

Cardi B (32) und Stefon Diggs scheinen ihre Beziehung nicht mehr verstecken zu wollen! Die Rapperin teilte am vergangenen Wochenende auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie mit dem NFL-Star auf einer Jacht in Miami zu sehen ist. Anlässlich des Memorial-Day-Wochenendes feierten sie dort mit Freunden. In einer der Aufnahmen sind die beiden eng umschlungen und schauen sich verliebt an, während Cardi B ihre Beine über Stefon gelegt hat. Ein weiteres Video zeigt sie, wie sie in einem aufreizenden Badeanzug für ihren neuen Partner tanzt, wobei auch er seinen Emotionen freien Lauf lässt.

Die Liebe zwischen Cardi und Stefon, dem Wide Receiver der New England Patriots, sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Schon am Valentinstag wurden die beiden erstmals zusammen gesichtet, und seitdem gab es immer wieder öffentliche Auftritte, wie beim Knicks-Playoff-Spiel oder bei der Met-Gala-Afterparty im Mai. Doch ganz reibungslos scheint die Romanze nicht zu verlaufen: Vor Kurzem sorgte ein Video von Stefon für Diskussionen, in dem er auf derselben Jacht mit anderen Frauen flirtet. Insider berichteten gegenüber DailyMail, dass Cardi darüber enttäuscht war. Dennoch scheint sich das Paar nicht beirren zu lassen – wie das Liebes-Posting der 32-Jährigen beweist.

Inmitten ihrer neuen Romanze befindet sich Cardi B jedoch weiterhin in einem erbitterten Scheidungsstreit mit ihrem Ex-Mann Offset (33). Dabei geht es nicht nur um das Sorgerecht für ihre drei Kinder Kulture, Blossom und Wave, sondern auch um Anschuldigungen, dass Offset kaum Kontakt mit den Kids habe, was die Rapperin öffentlich anprangerte. "[Offset] hat Blossom nur etwa fünfmal gesehen", behauptete Cardi während eines Gesprächs auf X und wetterte weiter: "Ich habe gesagt, dass du meine Kinder in meinem Haus sehen kannst. Ich möchte, dass meine Tochter die Liebe ihres Vaters spürt. Er hat seine Kinder seit März nicht mehr gesehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige