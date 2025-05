Inmitten der Scheidung: Offset fordert Unterhalt von Cardi B

Die Scheidung zwischen Cardi B (32) und Offset (33) nimmt eine neue Wendung: Der US-Rapper hat bei Gericht beantragt, von Cardi nachehelichen Unterhalt zu bekommen. Zu diesem Zweck reichte der 33-Jährige laut TMZ kürzlich eine Änderung seiner ursprünglichen Antwort auf die Scheidungsklage ein, worin er nun nicht nur gemeinsames Sorgerecht für die drei Kinder des Paares fordert, sondern auch finanzielle Unterstützung von seiner Noch-Ehefrau. Cardi, die im vergangenen Jahr die Scheidung eingereicht hatte, besitzt ein geschätztes Vermögen von rund 90 Millionen Euro, während Offsets Vermögen auf etwa 30 Millionen geschätzt wird.

Zusätzlich zu dieser Unterhaltsforderung möchte Offset, dass die Aufteilung von Vermögenswerten sowie weitere Zahlungen gerichtlich geregelt werden. Die beiden Musiker begannen ihre Beziehung im Jahr 2017 und heirateten noch im selben Jahr fernab der Öffentlichkeit. Die Ehe wurde immer wieder von Kontroversen überschattet, darunter Betrugsvorwürfe und öffentlich ausgetragene Konflikte. Cardi hatte die Scheidung mit "unüberbrückbaren Differenzen" begründet und zugleich die Hauptverantwortung für die Kinder beantragt. Während sie zuletzt mit ihrem neuen Partner Stefon Diggs gesehen wurde, soll Offset Berichten zufolge inzwischen mit dem Model Melanie Jayda liiert sein.

Offset, mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus, hatte bereits vor seiner Ehe mit Cardi drei Kinder aus vergangenen Partnerschaften. Bekannt wurde er als Mitglied des Rap-Trios Migos, das mit Hits wie "Bad and Boujee" und "Walk It Talk It" weltweiten Ruhm erlangte. Die Gruppe prägte mit ihrem markanten Flow und Adlib-Style den modernen Trap-Sound entscheidend mit. Nach dem Tod von Bandkollege Takeoff im Jahr 2022 und der Trennung von Migos konzentrierte sich der Rapper zunehmend auf seine Solokarriere. Bereits 2019 erschien sein Debütalbum "Father of 4", das sowohl persönliche als auch politische Themen aufgriff. Zudem ist Offset als Modeikone gefragt, arbeitete bereits mit verschiedenen Luxusmarken zusammen und trat auf internationalen Fashion Weeks auf.

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

Getty Images Offset, Takeoff und Quavo aka Migos im Januar 2018 in New York

