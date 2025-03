Morddrohung: Cardi B wirft Ex Offset üble Belästigung vor

Cardi B (32) und Offset (33) sorgen erneut für Schlagzeilen – und diesmal geht es richtig zur Sache. Die "Bodak Yellow"-Rapperin erhebt in einem Livestream auf X schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann: Demnach habe er sie belästigt, ihr gedroht und sogar ihre aktuellen Beziehungen sabotiert. "Er hat Nachrichten an jemanden geschickt, mit dem ich mich getroffen habe, und intime Fotos von uns weitergeleitet", behauptet Cardi. Weiter erklärte sie, Offset habe Influencer dazu gebracht, Gerüchte über sie zu verbreiten, und ihr immer wieder verstörende Nachrichten und Voicemails hinterlassen. "Ich will eine verdammte Entschuldigung bis mittags", macht sie in ihrem Statement klar.

Cardi beschuldigt Offset nicht nur des Belästigens, sondern behauptet auch, dass er ihr und ihrem Umfeld mit dem Tod gedroht habe. Die beiden Musiker haben drei gemeinsame Kinder: Kulture, Wave und eine im letzten September geborene Tochter. Doch die Spannungen haben sich seit der Scheidung immer weiter verschärft. Zuletzt beantragte Offset vor Gericht gemeinsames Sorgerecht für die Kinder, was die ohnehin schon angespannte Beziehung der beiden zusätzlich belastete.

In der jüngeren Vergangenheit sorgten Cardi und Offset zudem für Aufsehen, als die Rapperin den Migos-Star und dessen Mutter Latabia Woodward beschuldigte, sie ausgeraubt zu haben. Die 32-Jährige erhob die Vorwürfe öffentlich in einem Livestream auf X. "Ihr habt mich kalt ausgenommen. Hört auf, mit mir zu spielen", wetterte sie. Die beiden Musiker gaben sich 2017 still und heimlich das Jawort. Nur ein Jahr später machte das Gerücht die Runde, dass Offset seine damalige Frau betrogen haben soll – kurze Zeit später wurde die erste Trennung des Paares bekannt. Es folgte eine On-off-Beziehung.

Getty Images Offset und Cardi B im Dezember 2022

Getty Images Offset und Cardi B bei den MTV Video Music Awards 2023

