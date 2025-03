Während Sorgerechtsstreit: Cardi B teilt Foto ihres Babys

Mitten im Scheidungsdrama zwischen Cardi B (32) und Offset (33) richtet die Rapperin die Aufmerksamkeit auf etwas Wunderschönes in ihrem Leben: In ihrer Instagram-Story teilt sie ein seltenes Foto ihrer knapp sechs Monate alten Tochter, die gerade auf dem Boden herumkrabbelt. "Mein Baby ist so pummelig", schreibt sie zu der niedlichen Aufnahme und fügt einen vor Freude weinenden, ein Herz- und ein Blumen-Emoji hinzu. Der Name der Kleinen ist offiziell nicht bekannt – Fans vermuten aber, dass sie den Namen Blossom oder Bloom bekommen hat.

Neben dem Säugling haben Cardi und der 33-Jährige noch zwei weitere gemeinsame Kinder: die sechsjährige Kulture und den dreijährigen Wave. Trotz des Nachwuchses war ihre Beziehung in den vergangenen Jahren alles andere als stabil. Es war bereits das dritte Mal, dass die "I Like It"-Interpretin vergangenen August die Scheidung von ihrem On-off-Partner einreichte. Dieses Mal scheint es ihr aber ernst zu sein. Aktuell befinden sich die beiden in einem gerichtlichen Streit um das Sorgerecht der Kids. Während Offset auf ein gemeinsames Sorgerecht plädiert, soll der Hauptwohnsitz der drei laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, jedoch das Zuhause der 32-jährigen Mutter bleiben.

Erst diese Woche machte Kiari Kendrell Cephus, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, negative Schlagzeilen. Bei einem Besuch in einem Cannabis-Shop in Los Angeles soll es laut TMZ zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsangestellten gekommen sein. Kiari wird demnach vorgeworfen, den Wachmann verprügelt zu haben. Der "Walk It Talk"-Interpret hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Instagram / iamcardib Cardi Bs Baby im März 2025

Getty Images Offset, Rapper

