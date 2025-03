Mukbang-Star Efecan Kültür im Alter von 24 Jahren gestorben

Efecan Kültür, ein türkischer Food-Influencer, ist im Alter von nur 24 Jahren gestorben. Das geben seine Angehörigen nun auf TikTok bekannt. Efecan sei bereits am 07. März verstorben und die Familie betrauert seinen "schmerzhaften Verlust", heißt es in der emotionalen Mitteilung auf der Social-Media-Plattform. Bekannt wurde der 24-Jährige durch seine Mukbang-Videos, in denen er immense Mengen an Essen vor der Kamera verzehrte.

Der Internet-Star, dessen Clips millionenfach aufgerufen wurden, hatte jedoch schwer mit den gesundheitlichen Folgen seines Lebensstils zu kämpfen. Laut türkischen Medien lag er bereits seit drei Monaten im Krankenhaus, nachdem sein Körper ein Gewicht von mehr als 300 Kilogramm erreicht hatte. Zuletzt war er in den sozialen Medien nur noch selten aktiv, da Atemprobleme und weitere körperliche Beschwerden neue Inhalte unmöglich machten.

In seinem letzten TikTok-Beitrag zeigte sich Efecan jedoch kämpferisch und sprach von Abnehm-Plänen. Er wolle künftig auf Salz verzichten und plane eine Diät. Das Video, das im Oktober veröffentlicht wurde, sollte jedoch sein letzter Mukbang-Beitrag bleiben. Statt der erhofften Genesung häuften sich in den sozialen Medien Bilder aus dem Krankenhaus, die ihn ans Bett gefesselt und unter ärztlicher Überwachung zeigten. Nun hat er den Kampf gegen sein starkes Übergewicht verloren.

Anzeige Anzeige

TikTok / efecankultu Efecan Kültür, TikTok-Star

Anzeige Anzeige

TikTok / efecankultur Efecan Kültür, Webstar

Anzeige Anzeige

Anzeige