Süßer Schnappschuss: Christian Wolf besucht Söhnchen Noah

Christian Wolf (30) und Antonia Elena teilen süße Momente mit ihrem gemeinsamen Sohn Noah. Der Unternehmer stattete dem Jungen, der bei seiner Mutter in München lebt, einen Besuch ab und hielt das Vater-Sohn-Wiedersehen in einem rührenden Schnappschuss in seiner Instagram-Story fest. "Schaut mal, wen ich da endlich wieder habe", schrieb der frischgebackene Zweifach-Papa zu einem Foto mit seinem Sohn und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu. Die Freude war sichtbar groß, und auch Antonia teilte ein Bild von Christian und Noah in ihrer Story mit den Worten: "Chris war heute da. Und ich weiß, dass Noah das gutgetan hat – war schön, die beiden zusammen zu sehen."

In den letzten Monaten gab es immer wieder Spekulationen um die Beziehung zwischen Christian und seinem Sohn, da der Social-Media-Star nur selten gemeinsame Momente veröffentlichte. Doch das möchte er nun ändern. Laut Christian sei das Einbeziehen von Noah in die öffentlichen Inhalte ein ständiges Reagieren und Festlegen, was sich richtig anfühle. Er erklärte: "Toni und ich hatten drüber geredet, dass wir es nicht mehr so machen wollen, dass ich nicht zeige, wenn ich Noah sehe." Es scheint also, dass die beiden Ex-Partner an einem Strang ziehen, um in den sozialen Medien ein echtes, aber bedachtes Bild ihres Lebens mit dem gemeinsamen Kind zu zeichnen.

Die Beziehung zwischen Christian und Antonia ist nicht immer einfach gewesen. Nach der Trennung unmittelbar vor der Geburt von Noah schien die Kommunikation zwischen den beiden schwierig. Dennoch legt Christian viel Wert darauf, öffentlich respektvoll über die Mutter seines Sohnes zu sprechen und sich auf die positiven Aspekte der Co-Elternschaft zu konzentrieren. Mit mittlerweile zwei Kindern steht der Unternehmer vor der Herausforderung, sowohl das Privatleben als auch seine Social-Media-Präsenz in Einklang zu bringen. Der jüngste Besuch bei Noah zeigt, dass ihm die gemeinsame Zeit mit seinem Sohn wichtig ist und er diese Momente auch gerne mit seinen Fans teilt.

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit Noah, Juni 2025

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Noah, Juni 2025

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

