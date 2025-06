Lisa Akkaya hat Angst um Akkas Rückreise nach Deutschland

Lisa Marie Akkaya (24) hat in ihrer Instagram-Story ihre Sorgen um die Rückkehr ihres Mannes Furkan Akkaya (24), genannt Akka, nach Deutschland geäußert. Der Realitystar befindet sich derzeit mit ihren drei Hunden in Dubai, während Lisa aufgrund ihrer Schwangerschaft und gesundheitlicher Komplikationen wieder bei ihren Eltern in Deutschland lebt. "Wir haben einfach so extreme Angst gerade [...] Meine Horrorvorstellung wäre, dass ich nicht mehr zu Akka fliegen kann oder umgekehrt und ich meine Hunde nicht hier habe, während drüben Krieg ausbricht. Es wird jeden Tag nur noch schlimmer", klagt die Influencerin. Besonders die bürokratischen Hürden, wie eine zusätzliche Impfpflicht für die Tiere, die 21 Tage Wartezeit nach sich ziehen könnte, bereiten Lisa schlaflose Nächte.

In einer späteren Story klärt die Social-Media-Persönlichkeit ein Missverständnis um ihren vorherigen Post auf: "Es geht nicht darum, dass Dubai nicht sicher ist oder sonst irgendwas. [...] Es geht einzig und allein darum, dass, wenn die Flüge gestrichen werden wegen des Krieges, der außenrum passiert." Lisa betont, dass ihre oberste Priorität sei, während der letzten Phase ihrer Schwangerschaft mit ihrer Familie vereint zu sein: "Ich möchte einfach mit meinem Mann und mit meinen Hunden und mit meinem Kind und bald mit meinem zweiten Kind einfach zusammen sein." Die Angst, in den möglicherweise turbulenten Wochen der Geburt auf sich allein gestellt zu sein, beschäftige sie zutiefst.

Lisa und Akka hatten erst vor kurzer Zeit entschieden, auch in Deutschland einen Wohnsitz zu haben, nachdem Lisa mit Komplikationen in ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hatte. Seitdem lebt sie gemeinsam mit ihrem Sohn Emilio wieder in der Nähe ihrer Familie. Diesen Schritt begründete sie mit dem Wunsch nach Unterstützung und Sicherheit in schwierigen Zeiten.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby, Mai 2025

