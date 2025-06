Nach OP: Katja Burkard meldet sich aus dem Krankenhaus

Katja Burkard (60) hat sich aus einem Krankenbett bei ihren Fans gemeldet. Die Moderatorin musste sich einer Operation am Meniskus unterziehen und teilte ein Bild, das ihren bandagierten Fuß in einer gestreiften Schlafanzughose zeigt. "Daumen rauf und quasi auch Zehen rauf! Bin heute am Meniskus operiert worden und sehr, sehr dankbar, dass das alles so gut geklappt hat", schrieb die 60-Jährige zu dem Foto auf Instagram. In dem Post bedankte sie sich auch bei ihrem behandelnden Arzt und dem Team, das den Eingriff durchgeführt hat.

Der Verschleiß am Meniskus ist eine häufige Alterserscheinung, die einen operativen Eingriff notwendig machen kann. Nach solchen Operationen ist in der Regel eine mehrwöchige Schonzeit erforderlich. Unklar ist bislang, wie lange Katja ausfallen wird und wann sie zu ihrer Moderationstätigkeit für "Punkt 12" zurückkehrt. Ein vorerst pausiertes sportliches Programm dürfte ihr die Genesung erleichtern.

Erst vor wenigen Tagen zeigte Katja auf Instagram, wie sehr ihr der Sport am Herzen liegt. Sie präsentierte dort ihr "Feiertags-Morning-Workout", zu dem auch Gewichtheben und Liegestütze gehörten. Ihr strahlendes Lächeln auf den Fotos begeisterte die Follower. "Das lässt sich sehen, wie du in Shape bist", schrieb eine Userin unter dem Beitrag. Ein anderer kommentierte: "Maschine Katja".

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Anzeige