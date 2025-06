Trotz gelöschter Szene: Simone Ashley glänzt bei Premiere

Simone Ashley (30), bekannt aus Erfolgsserien wie Bridgerton, zog am Montag alle Blicke auf sich, als sie die Europapremiere des Films "F1: The Movie" in London besuchte. In einem atemberaubenden goldenen Kleid von Balmain schritt die Schauspielerin über den roten Teppich im Cineworld Leicester Square, obwohl ihre Szenen aus dem Film herausgeschnitten wurden. Simone posierte allein für Fotos, getrennt von den anderen Stars des Films, darunter Brad Pitt (61) und Damson Idris (33), die ebenfalls anwesend waren. Trotz ihres fehlenden Auftritts im finalen Film zeigte sie sich stolz, Teil der Produktion gewesen zu sein.

Regisseur Joseph Kosinski erklärte in einem Interview gegenüber People, dass Simones Charakter einer von mehreren Handlungssträngen war, die es nicht in die endgültige Fassung des Films geschafft haben. Dies sei nicht unüblich, da Filme oft mehr Material drehen, als letztlich genutzt wird. Simone selbst hatte noch im Frühjahr über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten gesprochen und geschwärmt, wie beeindruckend es für sie gewesen sei, an echten Formel-1-Grand-Prix teilzunehmen. Während Simone zwar auf der Leinwand zu sehen ist, hat sie keine gesprochenen Szenen mehr im Film. Der Regisseur lobte sie dennoch als außergewöhnliches Talent und drückte seine Hoffnung aus, erneut mit ihr zusammenzuarbeiten.

Bereits bei früheren Promotion-Events sorgte Simone für glamouröse Auftritte, wie zuletzt beim Großen Preis von Monaco. Doch auch wenn ihre Szenen im Film wegfielen, zeigt ihre Anwesenheit bei der Premiere, dass sie weiterhin mit Anmut und Professionalität im Rampenlicht steht. Die gebürtige Britin hat sich mit ihrer Arbeit, sowohl in der Film- als auch in der Serienwelt, ein starkes Standing erarbeitet und bleibt ein gefragter Star. Ihr Engagement und ihre Haltung in diesen herausfordernden Momenten spiegeln ihren authentischen Charakter und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei wider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Europe Simone Ashley bei der Premiere von "F1: The Movie", Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Europe Simone Ashley bei der Premiere von "F1: The Movie", Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin