Ex-Porno-Star (29) bezichtigt Lamine Yamal (17) der Lüge

Lamine Yamal, das gerade einmal 17-jährige Fußball-Wunderkind Spaniens, steht aktuell nicht nur wegen seiner Leistungen auf dem Platz im Rampenlicht: Claudia Bavel, eine ehemalige Pornodarstellerin, hat brisante Details über angebliche Kontakte mit ihm veröffentlicht. In ihrer Instagram-Story behauptete die 29-Jährige, dass Lamine trotz des großen Altersunterschieds online gezielt den Kontakt zu ihr gesucht und sie zu sich eingeladen habe. Der Fußballprofi selbst dementierte die Geschichte bereits öffentlich. In der spanischen TV-Show TardeAR stellte er klar: "Keine Frau kann mein Haus betreten, weil ich mit meiner Mutter zusammenlebe – und sie lässt keine Frau hinein." Eine Aussage, die Claudia nicht unkommentiert lässt. Laut ihr sei das glatt gelogen: "Er lebt allein und drängte auf ein Treffen."

Die Ex-Pornodarstellerin legte nach – und zwar öffentlich: In einer TV-Sendung las Claudia vermeintliche Chatverläufe mit Lamine vor. Darin soll der 17-Jährige sie explizit zu sich nach Hause eingeladen haben. Als Claudia im Chat auf den Altersunterschied von elf Jahren hinwies, habe er geantwortet: "Das ist perfekt!" Für den Teenager-Star vom FC Barcelona ist es nicht die erste Schlagzeile dieser Art. Erst Mitte Juni wurde er im Urlaub mit dem 30-jährigen OnlyFans-Model Fati Vazquez gesichtet. Auch diese Bekanntschaft sorgte für Wirbel – allerdings weniger bei Lamine, sondern bei Fati selbst: Nach dem Medienrummel sah sie sich offenbar mit einem Shitstorm konfrontiert. In einer Instagram-Story machte sie ihrem Ärger Luft: "Es ist traurig zu sehen, wie viel Hass manche Menschen in sich tragen – so sehr, dass sie jemandem den Tod wünschen, den sie nicht einmal kennen."

Claudia ist in der Fußballwelt keine Unbekannte. Erst vor wenigen Monaten machte das ehemalige Erotiksternchen Schlagzeilen mit Gerüchten über eine Affäre mit Spaniens Torwartlegende Iker Casillas (44) – eine Liaison, die alles andere als harmonisch endete. Lamine hingegen gilt trotz seines jungen Alters als aufstrebender Superstar auf dem Platz. Doch die aktuellen Enthüllungen werfen einen Schatten auf sein bislang so blitzsauberes Image. Ob und wie sich das auf seine Karriere auswirkt, bleibt offen – fest steht nur: Der mediale Sturm um den Teenager wird so schnell nicht abflauen.

Collage: Claudia Bavel und Lamine Yamal

Lamine Yamal im Halbfinale der UEFA Nations League 2025

Lamine Yamal, Fußballspieler

