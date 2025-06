Stillgeburt: Jochen Bendel leidet mit Kim und Nikola Glumac

Jochen Bendel (57) hat sich in einer emotionalen Nachricht an Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) gewandt. Der Moderator, der die beiden aus der Reality-TV-Show Promis unter Palmen persönlich kennt, äußert sich in seiner Instagram-Story zu dem tragischen Schicksal, das das ehemalige Paar getroffen hat. "Die Nachricht von Kim hat mich sehr getroffen. Sie hat ihr Baby still zur Welt gebracht. Ich finde kaum Worte dafür", schreibt der TV-Star und teilt sein Mitgefühl mit seinen Followern.

Jochen betont, wie mutig er Kims Offenheit über den Verlust ihres Babys findet: "Dass Kim diesen Schmerz öffentlich gemacht hat, zeigt eine Stärke, die tief berührt. Es ist mutig, so ehrlich zu sein – gerade in so einer verletzlichen Zeit." Weiter spricht er den Reality-TV-Bekanntheiten seinen emotionalen Beistand aus: "Ich wünsche Kim und Nikola Kraft, Liebe, Halt. Und vor allem: Raum für Stille. Für Trauer. Für Heilung. In Gedanken bin ich bei ihnen."

Die vergangenen Wochen dürften für Kim und Nikola besonders schwer gewesen sein. Nach ihrem schmerzlichen Verlust sieht sich Kim zusätzlich mit Anfeindungen konfrontiert, die in den sozialen Medien massiv zugenommen haben. Menschen unterstellen ihr gar, den tragischen Vorfall inszeniert zu haben.

Collage: Getty Images, Instagram / kimvirginiaa Collage: Jochen Bendel mit Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac

Getty Images Jochen Bendel, Moderator der 12. "Big Brother"-Staffel

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit