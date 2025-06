Vier Wochen nach Geburt: Romina Palm zeigt After-Baby-Body

Romina Palm (26) hat vor vier Wochen ihre Tochter Hazel auf die Welt gebracht. In einem aktuellen Video auf Instagram zeigt sie eindrucksvoll, wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert hat: Zunächst präsentiert Romina sich durchtrainiert vor ihrer Schwangerschaft, darauf folgt ein Blick auf ihren Körper vier Wochen nach der Geburt. In dem Begleittext schreibt sie ehrlich über ihre Gefühle zu diesen Veränderungen und gesteht: "Ja die Schwangerschaft hat körperliche Veränderungen mit sich gebracht... und ja: Ich fühle mich nicht wohl gerade. Punkt."

Die 24-Jährige machte in ihrem Beitrag deutlich, dass sie den Wert ihres Körpers auch jetzt noch schätzt, sich aber in ihrer Haut aktuell nicht ganz wohlfühlt. Dennoch scheint sie fest entschlossen, nicht in alten Zweifeln zu versinken. "Mein Körper lässt sich einfach wieder verändern", schreibt sie und betont, dass das Glück, das sie mit Hazel gefunden hat, für immer bleibt. Der offene Umgang mit der Realität abseits der makellosen Social-Media-Welt kommt bei ihren Followern gut an. Viele loben ihre Ehrlichkeit und feiern sie als Vorbild für junge Mütter.

Bereits zuvor hatte Romina angedeutet, sich selbst mehr Aufmerksamkeit schenken zu wollen, nachdem sie sich in den letzten Monaten stark auf ihre neue Rolle konzentriert hatte. Mit ihrer erfrischenden Direktheit inspiriert das Model viele Frauen, ehrlicher mit sich selbst zu sein und ihren Körper – mit all seinen Veränderungen – zu lieben. Trotz aller Herausforderungen scheinen Romina und ihr Verlobter Christian Wolf (30) mit ihrer Tochter Hazel aktuell ein neues Kapitel voller Glück und Dankbarkeit zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf und Tochter Hazel im Juni 2025