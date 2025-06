Gabs noch nie: "Ex on the Beach" bekommt eine Reunion-Folge

Die sechste Staffel der beliebten Realityshow Ex on the Beach neigt sich dem Ende zu – doch bevor die Fans Lebewohl sagen müssen, gibt es ein absolutes Highlight. Zum allerersten Mal in der Geschichte des Formats wird eine Reunion-Folge ausgestrahlt. Diese wird von niemand Geringerem als Nura (36) moderiert. Mit einem Augenzwinkern und einer ordentlichen Portion Humor kündigte die Rapperin selbst die Episode auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats an: "Müssen wir jemanden zur Rede stellen? Ja! Brauchen wir Popcorn? 100 Prozent! Wird es unangenehm? Definitiv!" Das Wiedersehen wird am 07. Juli auf RTL+ ausgestrahlt.

Die Nachricht verbreitete sich schnell und die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag auf Instagram zeigen sich die Zuschauer begeistert: "Wie geil ist das denn?", "Ja geil, lieben wir" oder "Das wird safe die beste Reunion", wird dort kommentiert. Neben der brisanten Gesprächsdynamik der Ex-Teilnehmer sorgt Nura als Moderatorin für frischen Wind. Die Musikerin, die seit Kurzem auch ihren eigenen erfolgreichen Podcast "Sendezeit mit Nura" betreibt, verspricht eine Show, die hochemotional, unterhaltsam und vor allem unvergesslich wird.

Schon im Februar hatte Nura verraten, dass sie Lust hätte, zukünftig Realityshows zu moderieren. "Ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, alle Trash-Formate zu moderieren, von Are You The One? über Temptation Island bis Kampf der Realitystars", plauderte die Künstlerin damals bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder gegenüber Promiflash aus. Zu der Zeit wartete die Rapperin allerdings noch auf ein Angebot: "Ich warte jetzt noch auf meine Anfrage, aber ich sehe mich da auf jeden Fall drin."

RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs

Instagram / nura Nura im April 2021

RTL / Frank Fastner Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

