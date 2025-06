Sarah Connor widmet Tochter Summer süße Worte zum Geburtstag

Summer Terenzi (19), die älteste Tochter der Sängerin Sarah Connor (45) und des Musikers Marc Terenzi (46), ist erwachsen! Am 23. Juni feierte sie ihren 19. Geburtstag, ein Anlass, der ihre berühmte Mutter sichtlich berührte. Sarah, bekannt für ihre emotionalen Lyrics, wählte diesen besonderen Tag, um ihrer Tochter mit einem Gedicht zu gratulieren. Auf Instagram teilte die Musikerin zudem einige rührende Bilder aus Summers Kindheit. In ihrem Text schreibt Sarah: "Du bist stark wie ein Berg und wild wie das Meer. So zart und zerbrechlich und dennoch so mächtig… Du bist Liebe, Heiterkeit. Das Gegenteil von Einsamkeit… Und ich danke ihm da oben jeden Tag, dass es Dich gibt. Happy Birthday, mein Sommermädchen."

Sarah hat in den Jahren oft von der engen Bindung zu ihrer Tochter gesprochen und pflegt den Eindruck, dass Summer ein bodenständiges Leben führen kann, obwohl sie unter den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen ist. Marc, der neben Sarah ebenfalls Teil des öffentlichen Lebens ist, äußert sich seltener über ihre gemeinsame Tochter. Unklar ist, wie das Geburtstagskind diesen besonderen Tag verbrachte, doch die emotionalen Worte ihrer Mutter spiegeln einmal mehr den Familiensinn und die Verbundenheit wider, die Sarah oft betont.

Interessant ist, dass Summer in der Vergangenheit verriet, ihre berühmten Eltern hätten sie mit einer entspannten Erziehung großgezogen. Strengere Regeln gab es lediglich bei der Nutzung des Handys, die sie aber offensichtlich nicht negativ empfand. Trotz einer Kindheit im Rampenlicht scheint Summer ihre Eltern für deren Ausgeglichenheit in der Erziehung zu schätzen. Während Sarah ihren musikalischen Weg konsequent weitergeht, bleiben Einblicke in Summers Pläne und Leben rar – vielleicht ein Zeichen dafür, wie sehr sie trotz der Bekanntheit ihrer Familie ihre Privatsphäre schützt.

Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Summer Terenzi im Juni 2023

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung im Dezember 2005