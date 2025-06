P. Diddys Verteidigung hat keine Zeugen, aber "Beweismittel"

P. Diddy (55) steht derzeit vor Gericht und sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Der Musiker und Unternehmer wurde unter anderem wegen Sexhandels, Zwangsprostitution und Vorfällen von Gewalt und Nötigung angeklagt. In den bisherigen 28 Tagen des Prozesses sagten bereits mehrere Zeugen gegen Diddy aus, darunter seine Ex-Freundinnen, die ihn beschuldigten, sie zu "Freak Off"-Partys mit Escorts und Drogen gezwungen zu haben. Auch explizites Videomaterial wurde den Geschworenen gezeigt. Die Staatsanwaltschaft plant, ihr Plädoyer in Kürze abzuschließen, während Diddys Verteidigung überraschenderweise keine eigenen Zeugen aufrufen will.

Die Verteidigung unter der Leitung von Marc Agnifilo hat stattdessen angekündigt, lediglich Beweise zu präsentieren, ohne jedoch Überraschungen zu liefern. Dies verändert die Dynamik des Prozesses erheblich, da davon auszugehen war, dass Diddys Anwälte mehrere Tage oder sogar Wochen für ihre Argumentation benötigen würden. Laut Aussagen aus Gerichtsdokumenten wird auch Diddy selbst nicht aussagen, da seine Anwälte erklärten, es sei sicherer, wenn er schweige, um keine weiteren belastenden Eindrücke zu hinterlassen. Die Jury hörte jedoch umfassende Aussagen von ehemaligen engen Vertrauten Diddys, darunter sein ehemaliger Assistent, der zugab, Drogen und Waffen für ihn transportiert zu haben.

Privat war das Leben von Sean Combs, bekannt als P. Diddy, stets turbulent. Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere und seiner Tätigkeit als Unternehmer hatte er oft mit Skandalen um sein Privatleben zu kämpfen. Der siebenfache Vater ist für sein luxuriöses Leben und seine ausschweifenden Partys berüchtigt. Seine Beziehungen, darunter die mit Sängerin Cassie (38), sorgten wiederholt für Schlagzeilen. Viele Fans erinnern sich an seine früheren romantischen Gesten und seine öffentlichen Liebeserklärungen. Doch mit den gegenwärtigen Verfahren und den belastenden Details bleibt abzuwarten, wie sich sein Leben und sein Image in der Öffentlichkeit weiterentwickeln werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Jahr 2017