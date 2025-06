Sicherheitsbedenken: Jeff Bezos' Mega-Hochzeit wird verlegt

Jeff Bezos (61), der Gründer von Amazon, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez (55) mussten ihre geplante Hochzeit in Venedig aus Sicherheitsgründen kurzfristig umorganisieren. Eigentlich sollten die Feierlichkeiten im historischen Saal der Scuola Grande della Misericordia stattfinden. Doch aufgrund der angespannten Situation im Nahen Osten und eines erhöhten Sicherheitsrisikos wurde der Veranstaltungsort in eine ehemalige Werft im Arsenale-Viertel verlegt. Laut italienischen Medien wie La Repubblica bleibt auch Jeffs spektakuläre Superjacht "Koru" vorläufig vor der kroatischen Küste liegen und wird nicht für die Hochzeit nach Venedig geschippert. Die Hochzeit selbst soll streng abgeschirmt und mit hoher Sicherheitsstufe stattfinden – die vielen prominenten Gäste reisen mittlerweile schon an.

In Venedig ist die Alarmstufe aufgrund der globalen politischen Lage erhöht worden. Scharfschützen, Drohnenflüge und bruchsichere Barrieren gehören zu den Maßnahmen, die von den italienischen Behörden zum Schutz der hochkarätigen Veranstaltung und ihrer etwa 200 prominenten Gäste ergriffen werden. Unter den geladenen VIPs finden sich Stars wie Kim Kardashian (44), Oprah Winfrey (71), Leonardo DiCaprio (50) und George Clooney (64). Trotz der Sicherheitsrisiken und der Proteste macht diese illustre Gästeliste die Hochzeit zu einem der glamourösesten Events des Jahres, auch wenn der tatsächliche Ablauf der Feierlichkeiten geheim gehalten wird.

Die Hochzeit in Venedig sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für Kritik. Aktivisten nutzten die Aufmerksamkeit, um auf soziale und ökologische Missstände aufmerksam zu machen. Greenpeace projizierte auf dem Markusplatz ein Banner, das Bezos auffordert, mehr Steuern zu zahlen, während andere Gruppen die Hochzeit als Symbol für die ungleiche Verteilung von Reichtum betrachten. Schon vor diesem Aufsehen rund um die Hochzeitsplanung war Bezos aufgrund seiner Umwelteinflüsse und seines luxuriösen Lebensstils in die Kritik geraten. Inmitten dieser Spannungen bleibt abzuwarten, wie die prominente Hochzeit den Fokus auf grundlegende gesellschaftliche Fragen lenken wird.

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Gründer

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Weißen Haus im April 2024

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022