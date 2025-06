Total verliebt: Jennifer Garner turtelt mit ihrem John

Jennifer Garner (53) und ihr Freund John Miller zeigten sich am Wochenende besonders verliebt in Los Angeles. Bei einem Charity-Event für die Organisation Save the Children turtelten die Schauspielerin und ihr Partner ganz verliebt miteinander herum. Auf Paparazzifotos, die UsWeekly vorliegen, küssen sie sich und lächeln einander überglücklich an. Für den Anlass trug die "Elektra"-Darstellerin ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "67 Strong 4 Kids" sowie schwarze Leggings und Sneakers, während John in einem grünen T-Shirt und Jeans erschien.

Über ihren Instagram-Account teilte die 53-Jährige Updates zum Event und bedankte sich bei allen, die die Herausforderung angenommen hatten. In einem Video zeigte sie auch den Start mit einer Aufwärmübung, die von Fitnesstrainerin Becs Gentry angeleitet wurde. Jennifer, die seit 15 Jahren Botschafterin für Save the Children ist, hatte bereits im April eine 67-tägige Lauf-Challenge gestartet, die bei dem Event ihren Abschluss feierte. Ihr Ziel war es, Spenden zu sammeln, um hungernden Kindern eine Chance auf ein gesundes Leben zu geben.

Während Jennifer ihr Herz für wohltätige Aktionen zeigt, bleibt ihre Familie ein großer Teil ihres Lebens. Mit Ex-Mann Ben Affleck (52) teilt sie drei Kinder: Violet, Fin und Samuel. Mit John kam die Hollywood-Schönheit 2018 zusammen, die zwei trennten sich allerdings kurz darauf wieder, doch fanden 2020 wieder zueinander. Seitdem sind Jen und der Unternehmer total happy miteinander. Schon oft wurde darüber spekuliert, ob die beiden noch den Bund der Ehe eingehen wollen. Erst kürzlich berichtete ein Insider gegenüber Closer, dass eine geheime Hochzeit noch im Sommer dieses Jahres stattfinden soll. Bleibt abzuwarten, ob Jennifer tatsächlich bald Mrs. Miller wird!

Getty Images , MEGA Collage: Jennifer Garner und John Miller

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

