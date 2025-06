Diddy-Prozess: Geschworene müssen weitere Sex-Tapes sichten

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), steht in New York vor Gericht. Der Rapper, Unternehmer und Musikproduzent wird des Sexhandels, der organisierten Kriminalität sowie weiterer Straftaten beschuldigt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe, sollten die Vorwürfe bestätigt werden, berichtet nun unter anderem der Spiegel. In einer zentralen Phase des Prozesses wurden den Geschworenen nun erneut zahlreiche explizite Videos gezeigt, die angeblich während sogenannter "Freak-Off"-Partys entstanden sein sollen. Bereits in vorherigen Verhandlungen mussten sich die Geschworenen solche Aufnahmen ansehen. Diese Veranstaltungen, die sich meist über mehrere Tage erstreckten, sollen laut den Vorwürfen Drogenexzesse und Zwangsprostitution umfasst haben. Diddy und seine Verteidigung bestreiten dies entschieden und plädieren seit jeher auf nicht schuldig.

Während der siebenwöchigen Verhandlung kamen Zeuginnen wie die R&B-Sängerin Cassie (38), mit der Combs von 2007 bis 2018 eine Beziehung führte, zu Wort. Sie bestätigte, an Hunderten dieser Partys teilgenommen zu haben. Zudem wurden Videos aus den Jahren 2012 und 2014 sowie neuere Aufnahmen aus den Jahren 2021 und 2022 vorgeführt. Diese Videos zeigen laut Aussage der Staatsanwaltschaft mutmaßliche Opfer, einschließlich Frauen, die unter anderem unter Pseudonymen wie "Jane" auftreten, sowie männliche Sexarbeiter. Die Verteidigung argumentiert hingegen, dass die Aufzeichnungen einvernehmliche Handlungen zeigen würden und nicht kriminell seien. In einem früheren Fall hatte Cassie 2023 gegen Combs geklagt und beschuldigte ihn schwerer Misshandlung; dieser Fall wurde jedoch innerhalb von Stunden beigelegt.

Der Prozess wirft ein intensives Licht auf Diddys Privatleben, das über Jahre von Exzessen und fragwürdigen Veranstaltungen geprägt zu sein scheint. Der 55-Jährige, der als Ikone der Hip-Hop-Welt gilt, ist Vater von sieben Kindern und führte über Jahre hinweg eine glanzvolle Karriere als Musiker und Geschäftsmann. Doch sein persönliches Umfeld wirft große Schatten. Beobachter sprechen bereits jetzt von einem der aufsehenerregendsten Fälle der jüngeren Musikgeschichte. Sean Combs selbst zeigte sich während des Prozesses engagiert in die Arbeit seiner Verteidigung involviert, schrieb Notizen und lenkte die Befragung von Zeugen aktiv mit. Allerdings hat er bisher noch nicht selbst ausgesagt. Ob und wie sich die Vorwürfe auf seine Karriere und seinen Ruf auswirken, steht jedoch noch offen.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016