Anitta klärt Gerüchte über Romanze mit Mauricio Umansky auf

Im Dezember 2023 sorgten Fotos von Anitta (31) und Mauricio Umansky (54) für Aufsehen: Die Sängerin und der Immobilienunternehmer wurden auf einem Ski-Trip in Aspen erwischt, wie sie sich – lediglich in Handtücher gekleidet – zusammen mit Anittas Freundin Lele Pons (28) amüsierten. Die Bilder lösten Spekulationen über eine mögliche Romanze aus – vor allem, da Mauricio seit seiner Trennung von Kyle Richards (56) im vergangenen Jahr offiziell Single ist. In der Show "Watch What Happens Live" spricht Anitta mit Moderator Andy Cohen (56) über die Gerüchte – und hält sich bedeckt: "Wir sind sehr gute Freunde", erklärt sie, räumt aber ein, dass sie regelmäßig Kontakt haben würden.

Auf Andys Nachhaken, ob die beiden tatsächlich nur Freunde seien, lässt die Musikerin den Moderator nicht weiter ins Detail gehen. Als sie erneut gefragt wird, ob aktuell etwas Romantisches zwischen ihr und Mauricio laufe, zögert Anitta kurz, bevor sie die Frage mit einem knappen "Nein" beantwortet. Ihr geheimnisvolles Lächeln und ihre Pausen während der Antworten sorgen bei Fans für Gesprächsstoff – einige in den sozialen Medien interpretierten die Szene als Hinweis darauf, dass sich mehr hinter der vermeintlichen Freundschaft verbergen könnte. "Ich wusste, dass diese Frage kommt", scherzt Anitta schließlich.

Mauricio und seine Noch-Ehefrau waren 27 Jahre verheiratet, bevor sie im Juli 2023 ihre Trennung bekannt gaben. Im "Bravo's Hot Mic"-Podcast betonte die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihre Karriere bei Real Housewives of Beverly Hills nicht der Grund für das Ende ihrer Beziehung gewesen sei. Die 56-Jährige erläuterte in diesem Kontext: "Jede Situation, jede Ehe ist anders. Für uns hatte es nichts mit der Show zu tun. Wir haben die Show viele Jahre lang zusammen gemacht und es ging uns gut damit. Ich war sehr glücklich verheiratet. Die Show hat uns überhaupt nicht in dieser Weise berührt."

Getty Images Anitta im Juni 2023

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

