Mauricio Umansky zeigt sich flirty mit unbekannter Blondine

Mauricio Umansky (54) sorgt einmal mehr für Aufsehen. Am Montagabend wurde der Realitystar bei einer ausgelassenen Nacht in Los Angeles mit einer unbekannten, blonden Frau gesichtet. Die beiden schienen kaum die Finger voneinander lassen zu können – sie wurden beim Händchenhalten ertappt und tauschten auf dem Gehweg intensive Küsse aus. Dabei betätschelte der Noch-Ehemann von Kyle Richards (56) den Po seiner Begleitung ausgiebig, wie Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen. Später zeigte sich Mauricio von seiner charmanten Seite: Er legte seiner Begleitung seine eigene schwarze Jacke um die Schultern, um sie aufzuwärmen.

Mauricio ist längst kein Unbekannter, wenn es um Schlagzeilen rund um sein Liebesleben geht. Seit seiner Trennung von Ehefrau Kyle Richards im Juli 2023 wurde der Unternehmer mehrfach mit verschiedenen Frauen gesehen. In einer Folge der TV-Show Real Housewives of Beverly Hills reagierte seine Ex-Partnerin auf Bilder, die den Casanova mit einer anderen Frau auf Mykonos zeigten. "Ich möchte nicht, dass er sich schuldig fühlt, weil er tun kann, was er will. Aber gleichzeitig denke ich: 'Warum benimmst du dich unverantwortlich?'", gab Kyle im Gespräch mit ihrer Schwester Kathy Hilton (66) zu.

Die TV-Bekanntheit und der Makler traten 1996 vor den Traualtar und haben drei gemeinsame Töchter. 2023 gaben sie dann ihre Trennung bekannt, die sich offenbar schon lange abgezeichnet hatte. Im "Bravo's Hot Mic"-Podcast erzählte Kyle im Februar: "Am Ende hat keiner von uns die Ehe priorisiert, weil einfach so viel passiert ist. [...] Einer von uns war unterwegs, der andere bei den Kindern oder arbeitete – wir haben uns einfach nicht mehr genug gesehen."

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im Oktober 2018

Getty Images Kyle Richards, Realitystar

