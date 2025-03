Kyle Richards hofft auf Rückkehr ihres Ex Mauricio Umansky

Kyle Richards (56) offenbart in der neuesten Folge von "Real Housewives of Beverly Hills", dass sie trotz ihrer Trennung von Mauricio Umansky (54) weiterhin an der Hoffnung festhalte, dass ihre 27-jährige Ehe gerettet werden könnte. In einem Gespräch mit ihrer Therapeutin erklärt die Reality-TV-Darstellerin, dass sie damit zu kämpfen habe, wie unterschiedlich sie und Mauricio mit der Trennungszeit umgehen. Während der Unternehmer sein Leben genieße und sich sogar mit anderen Frauen treffe, sei sie vor allem mit Arbeit beschäftigt und empfinde Unsicherheit: "Ich fühle mich ängstlich und ungeduldig, weil ich wissen möchte, wie meine Zukunft aussieht", sagt Kyle im Gespräch.

Mauricio, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat, wurde zuletzt mit Instagram-Model Klaudia K. in Aspen gesehen. Zuvor war er mehrere Monate mit Nikita Kahn liiert. Während Mauricio sich scheinbar in seinem neuen Lebensabschnitt ausprobiert, kämpfe Kyle weiterhin mit dem Gedanken, dass ihr Ex-Mann eines Tages zu ihr zurückkehren könnte, wenn sie sich selbst auf jemand Neues einließe. "Was, wenn er dann sagt: 'Ich habe meinen Spaß gehabt und möchte zurück?'", fragt sie nachdenklich. Auch das Ehe-Aus ihrer Eltern prägt ihre Sicht auf die Trennung. "Ich war immer stolz darauf, meine Ehe aufrechtzuerhalten, weil ich keine guten Vorbilder in dieser Hinsicht hatte, als ich aufwuchs", erklärt sie und bezeichnet ihre langjährige Beziehung als eine ihrer größten Errungenschaften.

Kyle und Mauricio lernten sich in den frühen 90er-Jahren kennen und galten in der Reality-TV-Welt lange als Musterpaar. Die beiden teilten regelmäßig Einblicke in ihr scheinbar perfektes Familienleben. Doch auch in stürmischen Zeiten hielten sie zunächst zusammen. Freunde des Paares beschrieben ihre Beziehung in der Vergangenheit wiederholt als solide, was die Trennung umso überraschender machte. Jetzt scheint es für beide darum zu gehen, ihr neues Leben zu definieren – ob gemeinsam oder endgültig getrennt, bleibt offen.

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards

Instagram / mumansky18 Kyle Richards und Mauricio Umansky mit ihren Töchtern

