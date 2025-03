Mauricio turtelt herum: Kyle Richards von Fotos geschockt

Kyle Richards (56) hat in der aktuellen Folge von Real Housewives of Beverly Hills über die jüngsten Schlagzeilen zu ihrem Ex-Partner Mauricio Umansky (54) gesprochen. Fotos, die den Immobilienmogul am Flughafen von Mykonos beim Küssen einer unbekannten Frau zeigen, hätten sie "schockiert", wie Kyle verriet. Derzeit versuche sie noch immer, die Bilder zu verarbeiten. Obwohl die beiden seit ihrem Beziehungsende im Jahr 2023 getrennte Wege gehen, hätte die TV-Bekanntheit nicht erwartet, solche Bilder öffentlich im Netz zu sehen. "Ich möchte nicht, dass er sich schuldig fühlt, weil er tun kann, was er will. Aber es ist auch so, warum benimmst du dich unverantwortlich? Ich weiß es nicht. Ich habe viele gemischte Gefühle, deshalb sage ich, ich verarbeite das alles noch", erklärte sie ihrer Schwester Kathy Hilton (65).

Kurz darauf äußerte sie ihre Sorge darüber, wie Mauricios neues Liebesleben sich auf ihre Beziehung zueinander auswirken könnte. "Werde ich mich jetzt anders fühlen? Wird er jetzt nicht mehr so nett zu mir sein wollen? Wird er es nicht dürfen, wenn er eine neue Person in seinem Leben hat, die das nicht gutheißt? All diese Gedanken gehen mir durch den Kopf", gestand sie ehrlich. Dennoch betonte Kyle, dass sie nicht herausfinden wolle, wer die Frau auf den Bildern ist: "Was zählt, ist, dass ich jetzt weitermachen muss."

Schon zuvor war berichtet worden, dass Mauricio sein Singledasein scheinbar in vollen Zügen genießt. Ein Insider enthüllte gegenüber Us Weekly: "Mauricio lebt gerade sein bestes Leben." Tatsächlich wurde der "Buying Beverly Hills"-Star auch in Aspen gesichtet, wo er mit Model Klaudia K öffentlich turtelte. Für ihr Rendezvous ließ er die Beauty sogar extra einfliegen. Trotzdem betonte die Quelle, dass der Immobilienmogul keine ernsthaften Absichten hege: "Er hat Nummern mit mehreren Frauen ausgetauscht und ganze Runden Drinks ausgegeben."

