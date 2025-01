Mauricio Umansky genießt sein Single-Leben in vollen Zügen

Mauricio Umansky (54) lässt nach der Trennung von Kyle Richards (56) offenbar nichts anbrennen. "Mauricio lebt gerade sein bestes Leben", verrät ein Insider dazu gegenüber Us Weekly. Der "Buying Beverly Hills"-Star wurde letzten Monat in Aspen gesichtet, wo er mit Model Klaudia K öffentlich turtelte, nachdem er sie eigens nach Colorado eingeflogen hatte. Doch ernsthafte Absichten habe der Immobilienmogul nicht. "Er hat Nummern mit mehreren Frauen ausgetauscht und ganze Runden Drinks ausgegeben", berichtet die Quelle weiter.

Trotz ihrer Trennung im Juli 2023 steht für Mauricios Ex Kyle eine Scheidung bisher nicht im Raum. "Das ist kein Thema, über das wir bisher gesprochen haben", erklärte die The Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin im Dezember bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Die beiden betonten, dass sie sich weiterhin gut verstehen und als Freunde verbunden bleiben. Trotzdem sei es für Kyle nicht einfach, die Schlagzeilen über Mauricios Liebesleben zu sehen. "Natürlich ist es seltsam, Fotos von ihm mit anderen Frauen zu sehen. Aber da wir kein Paar mehr sind, ist es eben so, wie es ist", gab sie zu.

Doch auch bei Mauricio verläuft nicht alles reibungslos: Der Immobilienmogul sieht sich erneut finanziellen Herausforderungen gegenüber, nachdem vier neue Steuerpfändungen gegen ihn und seine Unternehmen eingereicht wurden. Wie Daily Mail berichtet, belaufen sich die offenen Forderungen auf rund 18.500 Euro, verteilt auf seine Firmen UMRO Realty Group und The Agency. Damit erhöht sich die Gesamtsumme seiner Schulden auf knapp 47.000 Euro, da bereits aus Vorjahren unbezahlte Beträge in Höhe von etwa 28.500 Euro bestehen. Die Einträge des Los Angeles County Recorder's Office zeigen, dass Mauricios berufliches Leben aktuell nicht weniger turbulent ist als sein Privatleben.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im Oktober 2018

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

