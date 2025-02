Darum scheiterte Kyle Richards und Mauricio Umanskys Ehe

Kyle Richards (56) hat in einem Podcast über die Hintergründe ihrer Trennung von Mauricio Umansky (54) gesprochen. Das Paar, das seit 1996 verheiratet war, hat sich nach langjähriger Beziehung auseinandergelebt. Im Bravo's Hot Mic-Podcast betonte die Reality-TV-Ikone, dass ihre Karriere bei "The Real Housewives of Beverly Hills" nicht der Grund für das Beziehungsende gewesen sei. "Jede Situation, jede Ehe ist anders. Für uns hatte es nichts mit der Show zu tun. Wir haben die Show viele Jahre lang zusammen gemacht und es ging uns gut damit … Ich war sehr glücklich verheiratet. Die Show hat uns überhaupt nicht in dieser Weise berührt", erklärte Kyle.

Gleichzeitig räumte sie jedoch ein, dass der Ruhm und die damit verbundene Aufmerksamkeit ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben eröffneten, das die Dynamik ihrer Ehe beeinflusste. "Du reist, du gehst an Orte, er bekommt Aufmerksamkeit, die er vorher nicht bekommen hat, plötzlich schauen ihn mehr Leute an. Er ist ein reicher Mann… Es ist eine ganz andere Situation", erklärte sie und ergänzte: "Am Ende hat keiner von uns die Ehe priorisiert, weil einfach so viel passiert ist." Kyle betonte zudem, dass Mauricio ein großartiger Ehemann und Vater gewesen ist. Dennoch hat der Alltag die beiden immer weiter voneinander entfernt. "Einer von uns war unterwegs, der andere bei den Kindern oder arbeitete – wir haben uns einfach nicht mehr genug gesehen", beschrieb sie die Situation.

Trotz der Trennung haben Kyle und Mauricio weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander. Sie verriet, dass die Familie versucht, mit Humor an die neue Situation heranzugehen, und dass ihre vier gemeinsamen Kinder hin und wieder sogar Witze über die Trennung machen. Kyle erklärte, dass sie selbst inzwischen in einer besseren Verfassung sei als noch vor einem Jahr. Sie sieht ihre Offenheit im Umgang mit der Situation als hilfreich an: "Ich bin sehr offen und glücklich darüber, über mich zu reden. Für mich ist das therapeutisch."

Getty Images Kyle Richards, Reality-TV-Star

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

