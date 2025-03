Baby-Glück: Moderatorin Lisa Loch ist erstmals Mama geworden

Lisa Loch (39) könnte wohl nicht glücklicher sein: Die Moderatorin und ihr Partner Patrick schlossen erst im vergangenen Jahr den Bund der Ehe und dürfen sich nun über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen! Das verkündet sie mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram. Die TV-Persönlichkeit teilt ein herzergreifendes Foto einer kleinen Babyhand und kleiner Schuhe, auf denen die Worte "Mum" und "Dad" stehen. Außerdem schreibt sie: "Herzlich willkommen auf der Welt."

Dass sie und Patrick ihr erstes Baby erwarten, gab Lisa rund zwei Monate nach ihrer Hochzeit bekannt. Im November postete sie einen Schnappschuss auf ihrem Social-Media-Account, auf dem sie in einem kurzen gelben Pullover und schwarzen Leggings vor einem Kamin posierte und stolz ihre wachsende Babykugel präsentierte. "Baby 2025", betitelte das Model sein Foto. Weitere Details ließ sie aus – ob die 39-Jährige einen Sohn oder eine Tochter in ihrem Bauch trug, ist daher nicht bekannt.

Lisa und der Polizist gehen mittlerweile seit rund acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen August berichtete Bild dann, dass das Paar sich das Jawort gegeben hatte: Sie feierten ihre Hochzeit in der malerischen Umgebung des Ammersees in Bayern. Die standesamtliche Zeremonie fand an Bord des historischen Seitenraddampfers "RMS Diessen" statt, bevor die TV-Bekanntheit und ihr Liebster mit rund 50 geladenen Gästen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis ihre Liebe mit einer ausgelassenen Feier zelebrierten.

Instagram / lisa.loch_ Das Baby von Lisa Loch, März 2025

Instagram / lisa.loch_ Lisa Loch, November 2024

