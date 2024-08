Moderatorin Lisa Loch feiert ihre Traumhochzeit am Ammersee

Lisa Loch (39) und ihr Partner Patrick gehen bereits seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Nun setzten sie ihrer Liebe die Krone auf: Die Moderatorin und der Polizist gaben sich bereits am 2. August das Jawort. Die Traumhochzeit fand in der malerischen Umgebung des Ammersees in Bayern statt, wie Bild berichtet. Die standesamtliche Zeremonie wurde an Bord des historischen Seitenraddampfers "RMS Diessen" durchgeführt, gefolgt von einer ausgelassenen Feier mit rund 50 geladenen Gästen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis.

Die strahlende Braut wurde von ihrem Vater in einem roten Ferrari 360 Spider zum Schiffsanleger gebracht, wo der historische Seitenraddampfer "RMS Diessen" bereits auf sie wartete. Während das TV-Gesicht zum Altar und ihrem Liebsten in Begleitung ihres stolzen Papas schritt, wurde die perfekte Szene von Ed Sheerans (33) Song "Perfect" von einem Saxophonisten untermalt. Lisa gibt ihren Nachnamen dabei an ihren Liebsten weiter, der nun Patrick Loch heißt. Bilder fangen den großen Tag des Paares ein. Darauf ist Lisa in einem weißen Hochzeitskleid mit Spitzendetails zu sehen, unter dem ein cremefarbener Unterrock durchscheint. Patrick trägt passend dazu einen sandfarbenen Anzug.

Nach der Zeremonie ging es mit einer exklusiven Schiffstour auf dem Ammersee weiter, bei der die Gäste mit Sekt und Fingerfood verwöhnt wurden. Zum Abendessen versammelte sich die Hochzeitsgesellschaft im Strandhotel "Südsee" in Dießen, wo ein festliches Menü mit Scampi, Fischfilets, Rindersteak und Zitronentiramisu serviert wurde. Als Hochzeitstorte diente die klassische bayerische Prinzregententorte. Das Paar, das im Landkreis Landsberg am Lech lebt und nur 20 Minuten vom Ammersee entfernt wohnt, hatte sich bewusst für diesen idyllischen Ort entschieden. Die Feier dauerte bis tief in die Nacht und war wohl ein unvergesslicher Tag für alle Anwesenden.

Getty Images Lisa Loch, TV-Moderatorin

Getty Images Lisa Loch, Model

