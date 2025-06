"Liebe Leute": So geht Nico Legats Entzugstherapie weiter

Nico Legat (27) gibt sich optimistisch: Der Reality-TV-Star, der vor einer Weile wegen eines Suchtproblems in einer Entzugsklinik behandelt wurde, setzt seine Therapie nun mit einer mehrwöchigen Gruppentherapie fort. Auf Instagram teilte er ein erstes Update zu diesem neuen Abschnitt. "Ich habe gerade meine Gruppe kennengelernt, das sind unfassbar liebe Leute. Für die nächsten sieben Wochen wird das mein Team sein", schrieb Nico voller Zuversicht. Neben den Therapiesitzungen setzt er weiterhin auf Sport und achtsame Selbstfürsorge, um körperlich wie psychisch gestärkt aus dieser schweren Phase hervorzugehen.

Die Gruppentherapie stellt einen wichtigen Teil seiner langfristigen Heilung dar. Experten betonen oft die Bedeutung von unterstützenden sozialen Netzwerken während und nach einer Suchtbehandlung – für Nico dürfte der Austausch untereinander in seiner Gruppe daher eine große Rolle spielen. Auch wenn er sich zu seinem Aufenthaltsort nicht näher äußert, scheinen die Gegebenheiten vor Ort ihm den idealen Rahmen zu bieten, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es wirkt ganz so, als hätte er in der Therapiegruppe Rückhalt gefunden, was ihm wohl zusätzliche Motivation gibt.

Schon zuvor hatte Nico angedeutet, dass er optimistisch in die Zukunft blickt. Sein Entschluss, offen über seine Sucht und die Schritte zu seiner Genesung zu sprechen, fand bei seinen Followern viel Zuspruch. Zuvor verbrachte er mehrere Wochen in einer Entzugsklinik und erklärte, dass er sich auf eine Rückkehr in ein geregeltes Leben vorbereitet. Als Reality-TV-Star steht er in der Öffentlichkeit, doch gerade durch seine Ehrlichkeit in dieser Krise zeigt er sich von einer besonders nahbaren Seite, was ihm nicht nur Respekt, sondern auch zunehmende Sympathien eingebracht haben dürfte.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat, Mai 2025

Anzeige Anzeige