Süß: Heidi Klum erinnert sich an Toms Heiratsantrag zurück

Knapp sechs Jahre ist es nun schon her, dass Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) sich auf der italienischen Trauminsel Capri das Jawort gaben. Im Interview mit Joyn erinnert sich das Model nun an ihren Antrag zurück und verrät sogar, an welchem Ort der Musiker um ihre Hand anhielt: "Mein Mann hat an Weihnachten im Bett um meine Hand angehalten." Die beiden waren dabei aber nicht unter sich. Tom organisierte nicht nur, dass Heidis vier Kinder mit dabei waren – die Sprösslinge übernahmen auch eine wichtige Aufgabe.

"Meine Kinder kamen alle zum Frühstück rein, mit einem Tablett, selbstgemachtem Frühstück – Pancakes, Orangensaft, Blumen und so weiter. Sie kamen dann ans Bett mit einem Tablett und da war dann auch die Schatulle drauf. Das haben sie überreicht und dann hat Tom das aufgemacht und um meine Hand angehalten", erzählt sie die süße Geschichte. Auch für den Ring ließ sich der Tokio Hotel-Star etwas ganz Besonderes einfallen. Bei dem Schmuckstück handelte es sich nicht etwa um einen 08/15-Ring vom Juwelier: Tom ließ ihn nach seinen eigenen Vorstellungen für seine Heidi anfertigen. "Erst fertigte er eine Zeichnung an, dann machte er sich auf die Suche nach dem passenden Steinen", verriet kurz nach dem Antrag ein Insider gegenüber People und fügte hinzu: "Er wusste, dass Heidis Lieblingsfarbe Grün ist. Also suchte er nach dem perfekten grünen Stein, einem Alexandrit, und fand dann die perfekten Diamanten, um ihn zu betonen."

Dass Tom großen Wert darauf legte, den Moment des Antrags möglichst privat zu gestalten und Heidis Kinder mit dabei zu haben, ist wohl keine Überraschung. Für das Paar steht die Familie immer an erster Stelle. Und dazu gehören nicht nur die Kids Leni (21), Johan (18), Henry (19) und Lou (15), sondern selbstverständlich auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35). Der Sänger scherzte erst vor Kurzem in einem Interview mit watson, dass er eigentlich immer an der Seite seines Bruders und dessen Frau ist. "Das würde anders auch gar nicht funktionieren. Wir führen eine Ehe zu dritt", erzählte Bill mit einem Augenzwinkern.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

