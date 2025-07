Neuer Apache-207-Song nimmt toxische Männlichkeit aufs Korn

Der Musiker Apache 207 (27), bürgerlich Volkan Yaman, hat mit seiner neuen Single "Mann muss" einen unerwarteten Ton angeschlagen. In dem Song thematisiert der Rapper toxische Männlichkeitsbilder und beleuchtet auf selbstironische Weise Klischees wie starke Männer, die sich nur beim Schnippeln von Zwiebeln trauen, ein Tränchen zu verdrücken. Auch das beeindruckende Musikvideo zum Song übertrifft die Erwartungen: Darin spielt Apache auf die fiktive Fabrik "Mann-Heim" an, die junge Männer durch Tätigkeiten wie Holzhacken und Pumpen zu "echten Kerlen" formen will. Doch besonders der ernste Twist am Ende des Videos sorgt für Gesprächsstoff.

Unterlegt von kräftigen Pop-Rock-Klängen, gibt der Künstler in seinem Song Einblicke in eine Generation, die noch immer von althergebrachten Rollenbildern geprägt ist. So auch die Vermutung, Männer gingen seltener zur Therapie, weil sie denken, die Probleme lägen nie an ihnen selbst. Das Musikvideo bietet dabei zusätzlich eine Aufarbeitung dieser Thematik: Zeilen über erschreckende Statistiken wie der hohen Mord- und Suizidrate unter Männern sowie die eingeblendeten Hilfsangebote am Ende des Clips rufen zur Reflexion auf. Mit dieser unerwartet tiefgehenden Botschaft zeigt Apache, dass er weit mehr zu bieten hat, als seine gewohnt eingängigen Partyhits.

Apache 207, der nun aus einer längeren musikalischen Pause zurückkehrt, ist bekannt dafür, Grenzen zu durchbrechen und seine Zuhörer mit immer wieder neuen Twists zu überraschen. Während er in seiner neuen Single ungewohnte Gesellschaftskritik übt, bleibt seine markante musikalische Handschrift dennoch erhalten. Mit "Mann muss" gibt der Künstler einen weiteren Vorgeschmack auf sein kommendes Album "21 Gramm", das für den 29. August erwartet wird. Die Vorfreude auf seine neuen Werke ist groß, denn es scheint, als habe Apache in diesem Jahr noch einige Überraschungen in petto.

Instagram / apache Apache 207 im August 2019

Instagram / apache Apache 207, Mai 2023

