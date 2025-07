"Viel zu verdanken": Elevator-Boys-Song ist Hommage an CA

Am 25. Juli veröffentlichten die Elevator Boys endlich ihren neuesten Hit. Von ihrer Liebe zum Golden State inspiriert, markiert "California" den Beginn einer neuen Ära der Truppe und zugleich einen Blick zurück in die Vergangenheit – denn in Kalifornien wurden die fünf Jungs eins. "Es fühlt sich ein bisschen wie ein Kreis an, der sich schließt, wenn das Sinn macht. Für uns fing damals irgendwie alles hier an... Also vor vier Jahren, als wir als Elevator Boys angefangen haben, kamen wir für zwei Monate nach Kalifornien und danach war es wirklich in Stein gemeißelt, dass wir diese Gruppe sein werden", verrät Tim Schaecker (26) im Interview mit Us Weekly. Ihr neuer Hit "California" ist nun "wie ein Liebesbrief an Kalifornien", da sie dem Staat "viel zu verdanken" haben, fügt Bene Schulz liebevoll hinzu.

Die fünfköpfige Band schlage nun eine neue Ära ein, in der sie "die Musik noch ernster nehmen als zuvor", ergänzt Luis Freitag im Interview und erklärt weiter: "Wir geben wirklich unser Bestes und richten unseren gesamten Fokus so sehr wie möglich auf die Musik. In den letzten zwei Jahren haben wir viel ausprobiert und waren anfangs zögerlich, auch wenn wir schon entschlossen waren [...] Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass wir ein wirklich gutes Setup und ein tolles Musikteam haben. Wir haben richtig gute Songs geschrieben und sind viel selbstsicherer geworden." "Ich glaube, dass das ein Jahr lang nichts zu veröffentlichen uns die Chance gegeben hat, uns als Künstler und auch unsere Stimmen und unseren Sound zu entwickeln. Jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, an dem wir auf internationalem Level performen können", fügt Jacob Rott (25) hinzu.

Anfang August feiern die Elevator Boys ihr vierjähriges Jubiläum. Anlässlich dessen soll etwas Großes geplant sein. Doch bis auf Julien Brown scheint keiner von ihnen zu wissen, was sie erwartet – der Musiker kann und will aber auch noch nichts verraten. Eines können die Jungs ihren Fans aber schon mal verraten: In 2025 wird noch eine weitere Single erscheinen. "Das wird mein persönlicher Favorit. Die nächste Veröffentlichung wird richtig crazy", freut sich Luis. Auch von einer möglichen Tour ist die Gruppe nicht abgeneigt. So könnten sie sich vorstellen, an vielen verschiedenen amerikanischen Highschools aufzutreten. Doch fest geplant sei bisher nichts. Dafür können sich die Elevator-Boys-Anhänger erst mal über ihren ersten eigenen Film freuen, der Anfang nächsten Jahres erscheinen soll.

