"Hübsches kleines Mädchen": So traf Saif Ali Khan seine Frau

Ein altes Video von Saif Ali Khan (54) sorgt derzeit für Gesprächsstoff in den sozialen Medien. In dem Clip, welcher auf Reddit kursiert, erinnert sich der Bollywood-Star an sein allererstes Treffen mit seiner heutigen Ehefrau Kareena Kapoor (44). Dieses ereignete sich laut Saif am Filmistan Studio in Mumbai, als Kareena noch ein Kind war. "Ich war mitten in den Dreharbeiten, als ich ein hübsches kleines Mädchen bemerkte, das allein draußen an der Wand saß und zu mir herüberschaute", sagte er. Erst auf Nachfrage erfuhr er, dass es sich um Kareena, die jüngere Schwester der Schauspielerin Karisma Kapoor, handelte. "Ich fand sie wunderschön. Ich glaube, seit diesem Moment hat sie mir gefallen", so Saif weiter.

Doch die Liebesgeschichte der beiden begann erst viele Jahre später, als sie sich 2008 am Set von "Tashan" näherkamen. Das Paar kam während der Dreharbeiten zu diesem gemeinsamen Film zusammen und heiratete schließlich 2012. Inzwischen sind sie Eltern von zwei Söhnen namens Taimur und Jeh. Die häufig diskutierte 10-jährige Altersdifferenz spielt für die beiden offenbar keine Rolle – ganz im Gegensatz zu ihren Fans, die sich im Netz kritisch dazu äußerten. Unter dem Reddit-Beitrag hinterfragten viele User die erste Begegnung und die Gedankengänge von Saif. Kommentare wie "Gruselig" oder Pädophilie-Vorwürfe häuften sich unter dem Post.

Schon vor ihrer Hochzeit bekam Saif von befreundeten Schauspielern einige denkwürdige Tipps für das Leben mit Kareena. Rani Mukerji (47) legte ihm ans Herz, zu bedenken, dass es in ihrem gemeinsamen Zuhause künftig "wie mit zwei Helden" zugehen würde. Auch Akshay Kumar (57) scherzte damals und warnte Saif davor, sich mit Kareena und ihrer Familie anzulegen. Bei einem späteren Auftritt in "Twinkle Khannas Show" erinnerte sich Kareena noch gut daran, wie Akshay ihre Familie als "gefährlich" bezeichnete – natürlich mit einem Augenzwinkern. Trotz dieser Ratschläge entschieden sich die Turteltauben, ihre Liebe offen und ohne großes Versteckspiel zu zeigen – ein Schritt, den in Bollywood längst nicht alle wagen.

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Dezember 2018

Getty Images Karisma Kapoor, Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor mit ihrem Sohn Taimur Ali Khan