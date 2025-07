Charlotte Würdig und Georgina Stumpf erwägen OnlyFans

Georgina Stumpf und Charlotte Würdig (47) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "The Real Ex-Wives" über eine kuriose Geschäftsidee gesprochen, die für Schlagzeilen sorgt. Georgina, die von sich behauptet, möglicherweise einen neuen Nebenverdienst entdeckt zu haben, teilte ihre Inspiration aus einem Bericht: Eine Frau verdiene gutes Geld, indem sie Nägel, also Finger- und Fußnägel, verkauft. "Leute, es wird eklig!", warnte sie scherzhaft die Zuhörer. Auch Charlotte zeigte sich bei der Diskussion kreativ und schlug spaßeshalber vor, in einem Nagelstudio auszuhelfen, wo ja ausreichend "Material" anfallen würde.

Doch Georgina hat noch eine weitere Idee parat: benutztes Badewasser! Zwar sei der Verkauf von abgeschnittenen Nägeln doch etwas zu viel des Guten, doch Badewasser abfüllen und als Seife verkaufen, finde sie durchaus spannend. Charlotte wiederum fand eine ganz eigene Abwandlung des Plans: Das Badewasser könnte in Fläschchen angeboten werden – und warum nicht mit einem Hauch von Hundearoma? Die beiden Moderatorinnen scheinen ihrer Fantasie hier freien Lauf zu lassen, ob als Scherz oder tatsächliche Überlegung, bleibt noch offen. Dass die beiden ungeniert aus dem Nähkästchen plaudern, ist nichts Neues. Georgina erwähnte erst vor Kurzem, dass sich bei ihr ein sogenanntes Pay-Pig – also ein Mann, der Frauen seine Kreditkarte überlässt – gemeldet hat. Charlotte sagt dazu nur schlagfertig: "Schick ihn zu mir! Ich werd' ihn sowas von kinken, der kommt gar nicht mehr klar!"

Die Freundinnen und Ex-Partnerinnen von Sido (44) sind für ihren Humor und ihre Offenheit bekannt. In ihrem Podcast lassen sie keinen Tabubereich unberührt, reden sowohl über skurrile Geschäftsideen als auch persönliche Geschichten. Ihre Freimütigkeit spiegelt sich auch in der Erziehung wider: Charlotte, die zweifache Mutter, betonte erst kürzlich, stets ehrlich auf Fragen ihrer Kinder eingehen zu wollen. Georgina stimmte ihr zu und ergänzte, wie wichtig Aufklärung auf Augenhöhe sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real ExWives"

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen