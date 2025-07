Serkan Yavuz erkennt sich nach Trennung in Ex Samira wieder

Die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) hat das Leben von Samira (31) Yavuz auf den Kopf gestellt. Die Influencerin stemmt nun vieles, was im früheren Familienleben gerecht aufgeteilt wurde, alleine. Serkan hat großen Respekt vor dem, was sie alles schafft. In seinem Podcast "unReal" gesteht er aber auch, sich in einigen ihrer aktuellen Verhaltensweisen wiederzuerkennen. "Sie nimmt ein bisschen das an, was ich davor angenommen hatte. Dieses 'mehr, mehr, mehr' und die Verlustängste", erklärt er und fügt hinzu: "Jetzt hat sie einen Überblick, was die Fixkosten sind, was reinkommt, was rausgeht – und das macht irgendwann Angst." Aus diesem Grund nehme Samira gerade immer mehr Kooperationen und Projekte an, obwohl sie eigentlich schon völlig ausgelastet sei.

"Sie ist in einer Situation, in die ich sie gebracht habe. Das tut mir natürlich immer noch unfassbar leid [...]. Langsam geht sie in eine Richtung, wo sie Angst bekommt. Jetzt kann sie mich besser verstehen, warum ich manchmal so war, wie ich gewesen bin, in der Beziehung, in der Ehe. Weil jetzt natürlich alles auf sie einprasselt", erzählt Serkan weiter. Früher habe Samira nicht so einen guten Überblick über die Finanzen gehabt. Nun mache ihr das Thema Geld Sorgen. Währenddessen kümmert sie sich aber auch zum Teil alleine um die beiden gemeinsamen Kinder. Die Selbstständigkeit, die Bürokratie und das Mama-Sein unter einen Hut zu bekommen, sei nicht einfach. "Ich habe ihr gesagt: 'Samira, schau, dass es dich nicht einholt", betont Serkan und beschreibt: "Da kriegt man Angst, dass man den Kindern irgendwann nicht mehr gerecht wird und sie darunter leiden. Und so war es ja bei mir."

Die Ehe der beiden Realitystars, die sich im Jahr 2021 bei Bachelor in Paradise kennenlernten und ineinander verliebten, scheiterte im Januar dieses Jahres. Grund dafür war neben Serkans Untreue auch sein Verhalten im Familienalltag. Der Vater von zwei Töchtern hat die Hoffnung aber bis heute nicht aufgegeben: Er macht nicht nur eine Therapie, um sein Verhalten und seine Lebensart grundsätzlich zu verändern, er spricht auch in seinem Podcast regelmäßig über seine Gefühlswelt und hält somit seine Fans auf dem Laufenden.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar