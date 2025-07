Kein Kontakt zu Mama & Freunden: Anne Wünsche ist happy

Anne Wünsche (33), bekannt als Social-Media-Star und Reality-TV-Persönlichkeit, hat offen über den Kontaktabbruch zu ihrer Mutter und auch zu Freunden gesprochen. In einem Q&A auf Instagram reagierte sie auf die Frage, ob sie trotz dieser Entscheidungen glücklich sei. Ihre klare Antwort: "Ich bin sehr, sehr glücklich! Diese Entscheidungen wurden von mir bewusst getroffen." Anne gab zu verstehen, dass sie ihre jetzige Situation nicht als Verlust, sondern als Gewinn an Freiheit empfindet.

Die Influencerin erklärte weiter, dass sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter und zu früheren Weggefährten pflegt, da sie sich selbst schützen musste. Sie brauche weder Freunde noch familiäre Bindungen, um glücklich zu sein, betonte Anne und fügte hinzu: "Glücklich macht mich mein aktuelles Leben und die Freiheit." Für viele Außenstehende mag dies eine ungewöhnliche Lebensentscheidung sein, doch Anne scheint mit dieser bewusst gewählten Distanz inneren Frieden gefunden zu haben.

Hinter ihrer Entscheidung dürfte eine lange und schwierige persönliche Entwicklung stehen. Anne, die selbst Mutter von drei Kindern ist, hat immer wieder Einblicke in ihr Familien- und Innenleben gegeben. Ihre Fans verfolgen ihre Reise seit Jahren mit großem Interesse, und obwohl sie polarisiert, schafft sie es, sich treu zu bleiben. In der Vergangenheit hat Anne mehrfach betont, wie wichtig ihr Unabhängigkeit ist, was sich auch in ihren privaten Entscheidungen widerspiegelt. Ob es der Verzicht auf enge Freundschaften ist oder die Distanzierung von alten Beziehungen – Anne steht zu ihrem unkonventionellen Lebensstil.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model