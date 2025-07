Gök verrät: Glaubt er an Liebes-Comeback mit Rebecca Ries?

Im April 2025 wurde Malik, der gemeinsame Sohn von Rebecca Ries und Göktug Göker, genannt Gök, geboren. Nur knapp einen Monat später trennten sich die frisch gebackenen Eltern. Seitdem machte es aber immer wieder den Anschein, dass das letzte Wort bei ihrer Trennung noch nicht gesprochen sei. Im Interview mit Blitzlichtgewitter wird Gök nun gefragt, ob von seiner Seite noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback besteht. Seine Antwort ist ernüchternd. "Nein, kein Comeback."

Auch wenn der ehemalige TV-Verführer und der Realitystar nach wie vor regelmäßig Kontakt haben und sich sehen – immerhin haben sie ein gemeinsames Kind – sei es nicht immer einfach zwischen ihnen. "Bei uns ist es so, unser Sohn verbindet uns. Deswegen versuchen wir auch, gute Eltern zu sein und gut miteinander auszukommen – für unseren Kleinen. Aber das ist nicht immer leicht", gesteht Gök. Die meiste Zeit bemühe sich sowohl Rebecca als auch er, neutral zueinander zu sein und Stress zu vermeiden. Eine kleine Stichelei kann er sich dann aber doch nicht verkneifen. Auf die Frage, wie oft er Malik sehe, antwortet Gök mit einem Grinsen: "Ich sag mal so, wenn sie gute Tage hat, dann regelmäßig."

Bei der 30-Jährigen und dem Bayern kam die Trennung für Außenstehende wohl so plötzlich wie die Schwangerschaft. 2024 lernten die beiden sich beim Dreh von Temptation Island V.I.P. kennen. Dort zerbrach Rebeccas Beziehung mit Adrian Alian (29) – nach der Show kamen sie und Gök sich näher. Ihre Beziehung machten sie dann im Dezember beim großen Wiedersehen öffentlich und verkündeten dort auch Beccis Schwangerschaft. Auch wenn ihre Liebe nicht von langer Dauer war, betonte die einstige Bachelor-Kandidatin, dass sie nichts bereue. Vor allem nicht, ihren kleinen Sohn bekommen zu haben. "Malik ist das Schönste, was mir je passiert ist, und egal, was in der Zukunft passiert – ich werde Gök für immer dankbar sein, dass er mir dieses wunderschöne Geschenk gemacht hat", schwärmte sie in einer Instagram-Story.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

