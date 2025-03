"Mordlust"-Podcasterin Paulina Krasa erlebte Horror-Flug

Paulina Krasa, bekannt aus dem True-Crime-Podcast "Mordlust", war selten so froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben: Auf ihrem Flug von Mexiko-Stadt nach Frankfurt am Main hatte ein männlicher Passagier die Fassung verloren, randaliert und das Bordpersonal angegriffen. Von dieser erschreckenden Erfahrung berichtet die Podcasterin in der aktuellen Folge ihres Audioformats und beschreibt die Maßnahmen der Kabinenbesatzung eindringlich: "Dann saßen fünf Crewmitglieder auf dem drauf, haben ihn festgehalten und mussten ihn mit Decken abschirmen." Nachdem es dem Mann wiederholt gelungen war, sich den Fixierungen zu entziehen, hatte der Pilot entschieden, nach Mexiko-Stadt zurückzukehren, wo die Polizei den aggressiven Mann schließlich in Gewahrsam nahm.

Wie Paulina im Podcast berichtet, hatte der Schrecken bereits 45 Minuten nach dem Abflug begonnen. Über die Bordlautsprecher war zunächst ein gesundheitlicher Notfall ausgerufen worden, doch wenig später kam die Durchsage, dass ein Passagier aggressiv geworden sei und andere Menschen an Bord angreife. "Er hat die ganze Zeit weiter Randale gemacht und herumgeschrien. Die ganze Zeit", beschreibt Paulina die dramatischen Minuten. Am Ende zeigte sie sich dankbar, dass die Crew besonnen agiert hatte und Schlimmeres verhindern konnte – dennoch war der Tag für sie gelaufen: "Wir haben um 18:00 Uhr unser Hotel verlassen und waren um 5:00 Uhr morgens wieder in irgendeinem Scheißhotel", so die 35-Jährige.

Der True-Crime-Podcast "Mordlust" umfasst mittlerweile rund 180 Folgen und wurde zeitweise vom ZDF produziert. Gemeinsam mit Co-Host Laura Wohlers widmet sich Paulina in dem Format seit 2018 regelmäßig echten Kriminalfällen und menschlichen Abgründen. Eine für 2025 geplante Podcast-Tour mussten die beiden Journalistinnen aufgrund gesundheitlicher Probleme Lauras absagen. Dazu erklärte Paulina im Podcast: "Weil Laura nicht zu ersetzen ist, wird sie das auch nicht." Seither erhält die studierte Kommunikationswissenschaftlerin immer wieder Unterstützung von passenden Fachexperten, während Laura nur noch in jeder zweiten Folge persönlich zu hören ist.

