"Mordlust" feiert Jubiläum: Podcast-Duo rührt Fans zu Tränen

Paulina Krasa und Laura Wohlers feiern das siebenjährige Bestehen ihres gemeinsamen True-Crime-Podcasts "Mordlust". Pünktlich zum Jubiläum posteten die Moderatorinnen ein emotionales Video auf Instagram, das von ihrer tiefen Freundschaft erzählt und ihre Zeit als Kolleginnen reflektiert. Mit dem Statement "Unser Podcast-Baby hat es ins verflixte siebte Jahr geschafft. Unsere Freundschaft besteht schon länger und wir sind bereit für 'für immer'!" machen sie deutlich, dass sie nicht nur ein berufliches Dreamteam sind, sondern auch privat eng verbunden.

Das Video zeigt besonders bewegende Momente von Laura und Paulinas Freundschaft: von gemeinsamen Sommerurlauben über kleine Tanzeinlagen bis hin zu großen Bühnenauftritten. Im Hintergrund liest Laura einen von Paulina verfassten Brief über ihre besondere Bindung vor. Darin beschreibt Paulina liebevoll ihre Hoffnungen und Wünsche für die gemeinsame Zukunft: "Ich möchte, dass du mein ganzes Leben bei mir bleibst [...] Ich will, dass wir nie aufhören, voneinander zu lernen." Sie spricht von gemeinsamen Erlebnissen und Abenteuern, aber auch von schwierigen Momenten, in denen sie stets zueinanderhalten wollen. "Ich will, dass jeder so eine Freundin hat, wie du es für mich bist", heißt es in ihren Worten.

Fans zeigen sich sichtlich berührt von diesem liebevollen Bekenntnis der zwei Freundinnen. "Ich wollte eh heulen. Passt!", "Das ist die schönste Liebeserklärung, die ich je gehört habe! Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Erde eine Laura/Paulina als Freund, weil damit kann es einem im Leben nur gut gehen" und "Wahnsinnig schöne Worte! Ihr gehört einfach zusammen", lauteten einige der bewegten Reaktionen unter dem Beitrag. Auch Moderatorin Marlene Lufen (54), die damals mit den beiden Podcasterinnen beim Sat.1-Frühstücksfernsehen zusammenarbeitete, lässt liebevolle Worte da: "Ihr beide seid ein Geschenk."

Instagram / paulinapan Paulina Krasa und Laura Wohlers, Podcasterinnen

Instagram / laurawohlers Paulina Krasa und Laura Wohlers, Podcasterinnen

Instagram / laurawohlers Laura Wohlers und Paulina Krasa, Podcasterinnen

