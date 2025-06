Ausverkaufte "Mordlust"-Tour fällt schweren Herzens aus

Die geplante "Mordlust"-Tour von Paulina Krasa und Laura Wohlers wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Macherinnen des erfolgreichen True-Crime-Podcasts gaben in einem emotionalen Instagram-Post bekannt, dass sie die Termine schweren Herzens absagen müssen. Der Grund dafür ist die gesundheitliche Situation von Laura. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte sie öffentlich gemacht, dass sie sich aufgrund einer Diagnose in medizinischer Behandlung befindet. Nun erklärte sie, dass es ihr zwar besser gehe, sie sich jedoch noch nicht bereit fühle, eine große Tour zu bewältigen.

In einem persönlichen Statement auf Instagram betonte Laura, dass ihre Behandlung wirke, sie sich jedoch weiterhin Zeit für ihre Genesung nehmen müsse. Gleichzeitig versicherte sie ihren Fans, dass sie und Paulina bereits über neue kreative Projekte nachdenken, die sie umsetzen möchten, sobald es Lauras Gesundheitszustand erlaubt. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Kommentare voller Unterstützung und Anteilnahme. Viele Fans wünschten Laura gute Besserung und lobten die Entscheidung, die Tour abzusagen, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden. "Die Gesundheit geht vor", hieß es immer wieder – und auch die Dankbarkeit der beiden Moderatorinnen gegenüber ihrer Community war deutlich zu spüren.

Der Podcast "Mordlust" hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im True-Crime-Genre entwickelt. Paulina und Laura beleuchten darin spannende Kriminalfälle und richten den Blick dabei auch auf gesellschaftliche Hintergründe. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind die beiden Freundinnen längst mehr als nur Entertainerinnen – sie gelten als echte Inspirationsquelle. Paulina hatte in einer früheren Folge offen erzählt, wie sehr sie Laura in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht. Trotz des Rückschlags rund um die abgesagte Tour setzen die beiden auf Optimismus und blicken gemeinsam hoffnungsvoll in die Zukunft.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawohlers Laura Wohlers und Paulina Krasa, Podcasterinnen

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C_VVR-_oaeT/?hl=de Podcasterin Paulina Krasa im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige