Collien Ulmen-Fernandes arbeitet ungern mit ihrem Ehemann

Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) gelten seit Jahren als eines der bodenständigsten und gleichzeitig verschwiegensten Promi-Paare in Deutschland. Nun hat die Moderatorin überraschende Einblicke in ihre Arbeitsphilosophie und ihr Privatleben gewährt. In einem Interview mit Closer erklärte die 43-Jährige, dass sie versucht, Berufliches und Privates strikt voneinander zu trennen. Eine Rolle in der neuen Serie ihres Mannes habe sie deswegen abgelehnt. "Ich versuche es tatsächlich zu vermeiden, mit meinem Mann zu arbeiten", so Collien. Obwohl sie in der Vergangenheit in Produktionen wie "jerks." selbst mit Christian vor der Kamera stand, ist sie sich heute sicher, dass diese Entscheidung für sie persönlich die richtige ist.

Während ihrer Zusammenarbeit bei "jerks." verkörperte Collien immer wieder fiktionale Alltagsszenen des als selbstironisch geltenden Paares. Doch genau diese Erfahrungen hätten der Moderatorin gezeigt, dass die Vermischung von Beruflichem und Privatem für sie nicht funktioniere. "Damals habe ich festgestellt, dass mir das alles insgesamt viel zu privat war", reflektierte sie. Dass sie dennoch stolz auf die Projekte ihres Mannes ist, steht außer Frage. Christian, bekannt für seinen feinsinnigen Humor und seine schauspielerische Vielseitigkeit, arbeitet derzeit an neuen Projekten – allerdings ohne seine Frau an seiner Seite.

Fern der Kameras scheint das Duo allerdings nach wie vor bestens harmonieren zu können. Collien und Christian, die seit 2011 verheiratet sind, führen ein weitgehend zurückgezogenes Leben auf Mallorca. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Collien, die einst als VIVA-Moderatorin bekannt wurde, hat sich in Interviews immer wieder als Familienmensch gezeigt. Trotz des Rampenlichts schafft es das Paar, den Fokus auf Authentizität und Zusammenhalt zu legen – eine Einstellung, die die beiden auch weiterhin konsequent verfolgen möchten.

Getty Images Christian Ulmen mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes im Oktober 2012 in Köln

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2024 auf Aruba

