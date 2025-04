Collien Ulmen-Fernandes hätte beinahe ihren Fuß verloren

Als Das Traumschiff jüngst Kurs auf Miami nahm, war auch Collien Ulmen-Fernandes (43) in ihrer Rolle als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado wieder mit an Bord. Doch ausgerechnet an diesen Drehort hat die Schauspielerin keine guten Erinnerungen. In einem Interview mit der dpa erzählt sie von einem schlimmen Erlebnis aus ihrer Jugend: "Ich habe mit 18 Jahren schon mal in Florida gedreht. Sogar am Miami Beach, wo wir dieses Mal wieder einige Szenen hatten. Am Strand kam Dreck in eine Wunde, was zu einer Blutvergiftung führte, die mich fast den linken Fuß gekostet hätte."

Glücklicherweise verliefen die Dreharbeiten dieses Mal ohne Zwischenfälle, und Collien konnte dem Ort ein paar angenehmere Erinnerungen hinzufügen. Wie sie weiter verrät, fiel die Zeit der Aufnahmen genau mit einem Formel-1-Rennen in Miami zusammen, das sie gemeinsam mit ihrem Team besuchte. "Wir haben also ein Formel-1-Rennen besucht, was sehr spannend war", erzählt die 43-Jährige. Daran anknüpfend schwärmt die Moderatorin auch von der Atmosphäre am Set und ihren Kollegen: "Tolle Strände, ein tolles Team, eine tolle Dreh-Atmosphäre und viele neue Eindrücke."

Bekannt wurde Collien vor allem als Moderatorin bei VIVA, doch schon seit vielen Jahren ist sie auch erfolgreich als Schauspielerin aktiv. Seit 2021 steht sie für "Das Traumschiff" vor der Kamera und ist in ihrer Rolle als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado vielen Fans ans Herz gewachsen. Privat ist sie mit ihrem Mann Christian Ulmen (49) seit 2011 mehr als happy. Zusammen mit ihrer Tochter leben die beiden seit rund zwei Jahren auf Mallorca. Wie sie in einem Interview mit Gala erklärte, komme sie auf der Insel ganz anders runter als in ihrer vorherigen Heimat Potsdam: "Wenn ich am Beckenrand des Pools meinen Laptop aufklappe, bekommt das Wort 'Homeoffice' eine ganz neue Bedeutung. Das ist eine andere Lebensqualität, als in Deutschland zu sitzen und in einen verregneten Garten zu schauen."

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes am "Das Traumschiff"-Set

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017

