Homeoffice am Pool: Collien Ulmen genießt Wahlheimat Malle

Collien Ulmen-Fernandes (43) hat 2023 ihrem Leben in Deutschland den Rücken gekehrt und lebt jetzt mit ihrem Mann Christian Ulmen (49) und der gemeinsamen Tochter auf Mallorca. Die Schauspielerin und Buchautorin scheint sich schnell eingelebt zu haben, schließlich hat sie auch ihr Arbeitsumfeld an das neue Leben angepasst. Im Interview mit Bild zeigt sich, wie entspannt Collien den Alltag angeht: "Ich habe sogar mal mein Homeoffice an den Pool verlegt", erzählt sie. Allerdings habe sie "direkt ein schlechtes Gewissen" bekommen. Denn: "Mehr Klischee geht ja nicht!" Ihr Resümee: "Es fühlte sich sehr absurd an, auf einem Plastik-Schwan schwimmend Buchhaltung zu machen."

Während die gebürtige Hamburgerin mit indischen Wurzeln beruflich aufgrund zahlreicher Projekte und Dreharbeiten weiterhin regelmäßig nach Deutschland pendelt, hat Christian dort "alle Zelte abgebrochen", wenn auch anfangs ungeplant. Weihnachten hat die Familie jedoch traditionell im kalten Hamburg verbracht, wo Collien noch eine Wohnung besitzt. Für die sonnige Baleareninsel hat sich das Paar entschieden, um dort einen "entschleunigten" Lebensstil zu genießen. Das Leben auf der Insel sei viel ruhiger, was die Familie sehr zu schätzen wisse: "Der mallorquinische Lifestyle ist einfach anders."

Ihr Fernweh konnte die Collien bereits in ihrem Job ausleben: Seit der ersten Folge Das Traumschiff gehört sie als Dr. Delgado an der Seite von Florian Silbereisen (43) und Daniel Morgenroth (61) zur Crew des ZDF Quotendampfers und hat bereits fünf Kontinente bereist. Privat setzen Collien und Christian stark auf Familie und Naturverbundenheit. 2012 wurden sie Eltern einer Tochter, die sie jedoch aus der Öffentlichkeit raushalten. Neben ihrer Familie sowie ihrer Arbeit engagiert sich Collien außerdem für PETA und sprach sich im Rahmen der Kampagne "Ich zeige Pelz die kalte Schulter" für den Schutz von Wildtieren wie Füchsen und Nerzen aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017

Anzeige Anzeige

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige