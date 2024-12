Collien Ulmen-Fernandes wanderte wegen eines Stalkers aus

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Ulmen (49) wanderte Collien Ulmen-Fernandes (43) im vergangenen Jahr nach Mallorca aus. Der Grund dafür war nicht nur ihr Wunsch nach einem Tapetenwechsel. Denn in den zwei Jahren vor dem Umzug hatte Collien einen Stalker. Als das Ehepaar noch in Potsdam wohnte, lebte die Schauspielerin in Angst vor einem Mann, der sie auf Schritt und Tritt verfolgte. Für die Traumschiff-Darstellerin ein Zustand, der an einen Albtraum grenzte – denn von der Polizei bekam sie keine Hilfe. "Die Polizei hat mich sinngemäß gefragt: 'Hat er Sie mit einer Waffe bedroht? Nein? Dann ist ja nichts passiert.' Sie hat keinen Handlungsbedarf gesehen. Das reine Nachstellen hat nicht ausgereicht, die Anzeige wurde fallengelassen", erinnerte Collien sich in einem Interview mit Grazia.

Ein Urlaub auf Mallorca kam zu diesem Zeitpunkt gerade richtig. Denn wegen ausgefallener Dreharbeiten flogen Collien und Christian zusammen mit ihrer Tochter auf die spanische Insel und entschieden spontan, sich ein Haus anzusehen. Fast genauso spontan kamen der Hauskauf und der Umzug, verriet die 43-Jährige gegenüber Bunte: "Wir hatten am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und haben das Haus sofort gekauft." Die Entscheidung zur Auswanderung war für Collien und ihre Familie offenbar genau das Richtige. Nachdem die drei sich dort niedergelassen hatten, schwärmte sie gegenüber Gala: "Das ist eine andere Lebensqualität, als in Deutschland zu sitzen und in einen verregneten Garten zu schauen."

Mittlerweile scheint es der ehemaligen VIVA-Moderatorin also wieder richtig gut zu gehen – sowohl privat als auch beruflich läuft es für sie rund. Ihre TV-Karriere führte sie bereits als Moderatorin zur Kultshow "Galileo" und Formaten wie The Masked Singer und Joko & Klaas gegen ProSieben. Den meisten wird sie mittlerweile aber als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado auf dem "Traumschiff" bekannt sein. Für die Fernsehfilme steht sie seit 2021 zusammen mit Florian Silbereisen (43) und Co. vor der Kamera. Mit ihrem Christian ist sie hin und wieder auch mit viel Selbstironie in einigen Werbespots zu sehen. Verheiratet ist das Paar bereits seit 2011. Ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Juni 2019

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"