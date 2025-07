Collien Ulmen-Fernandes flieht vor Mann Christians Sprüchen

Beim Event der Produktionsallianz in Berlin am 8. Juli erschien Collien Ulmen-Fernandes (43) ohne ihren Ehemann Christian Ulmen (49) und sprach mit RTL offen über ihre Ansichten zur Zusammenarbeit mit ihm. Die Moderatorin gestand, dass sie das gemeinsame Drehen oft als herausfordernd empfindet. Ein besonders prägendes Erlebnis schilderte sie im Zusammenhang mit der Serie "Jerks", bei der Christian morgens vor einem Dreh kritisierte, was sie trug. "Willst du DAS wirklich anziehen?", habe er gefragt, so Collien. Daraufhin habe sie kurzerhand ihre Sachen gepackt und sei zu Schauspielkollegin Emily Cox (40) gezogen.

Collien erklärte weiter, dass solche unüberlegten Sprüche für sie in der Arbeitssituation schwer zu ertragen seien, besonders unmittelbar vor einem Dreh. "Das purzelt einfach so aus ihm raus!", beschrieb sie Christians Verhalten und machte klar, dass sie lieber ohne ihn vor der Kamera steht. Privat scheint die Beziehung jedoch belastbarer zu sein: Die beiden sind seit 2011 verheiratet und haben eine Tochter. So ernst wie in den Szenen in "Jerks" wird es bei ihnen offenbar nicht, doch es wird deutlich, dass sie beruflich getrennte Wege bevorzugen.

Christian und Collien lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Snobs – Sie können auch ohne dich" richtig kennen. Während sich ihre beruflichen Ansichten wohl unterscheiden, funktionieren sie abseits des Sets offensichtlich als Paar sehr gut. Christian, bekannt für seinen trockenen Humor, zeigt wohl auch privat die tollpatschige Art, die ihn in "Jerks" so beliebt machte. Ihre Ehe, die mittlerweile über ein Jahrzehnt währt, beweist, dass sie trotz kleinerer Differenzen eine starke Verbindung zueinander haben.

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im April 2024 in Berlin

Instagram / collien_ulmen Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, Moderatoren

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017