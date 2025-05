Collien Ulmen-Fernandes sitzt in Deutscher-Fernsehpreis-Jury

Im September wird einer der wichtigsten deutschen TV-Preise verliehen: der Deutsche Fernsehpreis. Wer die begehrte Auszeichnung bekommt, entscheidet eine Jury. Wie DWDL berichtet, sitzen auch in diesem Jahr erfahrene Fernsehurgesteine in der Jury. Unter anderem sind Moderatorin Laura Karasek sowie die Schauspielerin Valerie Niehaus (50) dabei. Zu ihnen gesellt sich auch Das Traumschiff-Darstellerin Collien Ulmen-Fernandes (43). Weitere Jury-Plätze belegen Journalisten, Autoren und Produzenten, die unabhängig von den großen deutschen Sendern sind. Allerdings können Stifter von den Sendern RTL, ZDF, WDR, ProSiebenSat.1 und seit Neuestem auch MagentaTV über die Preisträger mitentscheiden. Verliehen wird der Deutsche Fernsehpreis am 9. und 10. September.

Aktuell ist noch nicht bekannt, welche Sendungen oder Persönlichkeiten für den Deutschen Fernsehpreis zur Auswahl stehen. Zu den großen Gewinnern des vergangenen Jahres gehörten unter anderem die Shows Die Verräter – Vertraue Niemandem! und Die Discounter in den Kategorien "Beste Unterhaltung Reality" und "Beste Comedy-Serie". Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) wurden als bestes Moderatoren-Duo für ihre Show "24 Stunden mit Joko & Klaas" ausgezeichnet. Zudem bekam Kultschauspieler Mario Adorf (94) eine besondere Auszeichnung: Er erhielt den Ehrenpreis der Stifter für sein Lebenswerk.

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 verliehen und gilt als einer der bedeutendsten Preise der deutschen Unterhaltungsbranche. Seit 2023 sind Fans auch nicht mehr auf die TV-Ausstrahlung angewiesen, um die Verleihung zu verfolgen – mittlerweile wird sie auch auf Streamingportalen wie Disney+, Netflix oder Prime Video übertragen. In den vergangenen Jahren wurde die Verleihung meist von Barbara Schöneberger (51) moderiert, allerdings ist noch nicht bekannt, ob sie auch dieses Jahr mit an Bord ist. 2024 führte Barbara noch durch den Deutschen Fernsehpreis – mit ihrem Anzug, der an der Schulter mit großen goldfarbenen Rüschen geschmückt war, holte sie die Zuschauer allerdings nicht ab. "Hatte Frau Schöneberger einen Unfall oder warum ist sie in eine Rettungsdecke gewickelt?", witzelte nicht nur ein User auf X.

RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Getty Images Barbara Schöneberger im September 2024

