Nach Kindesmissbrauch: YouTuberin Ruby Franke ist geschieden

Die wegen Kindesmissbrauch verurteilte YouTuberin Ruby Franke und ihr Ehemann Kevin Franke haben ihre Scheidung offiziell vollzogen – das berichtet nun unter anderem People. Ein Gericht in Utah genehmigte zudem die Vereinbarung, die Kevin das alleinige Sorgerecht für vier ihrer sechs Kinder zuspricht, die noch minderjährig sind. Ihm wird außerdem das volle Eigentum an ihrem gemeinsamen Haus in Springville, Utah, übertragen. Alle gemeinsamen Konten wurden ebenfalls Kevin zugesprochen – Ruby darf allerdings 85.000 US-Dollar behalten, die sie nach der Trennung von einem der Konten abhob. Den Nachnamen ihres Mannes wird sie vorerst behalten.

Ruby wurde vor vielen Jahren einem breiten Publikum mit ihrem YouTube-Kanal "8 Passengers" bekannt. In ihren Videos hielt sie ihren Alltag als Mutter von sechs Kindern fest. 2023 nahm das Leben der Mama-Bloggerin allerdings eine heftige Wende. So wurden sie und ihre Freundin Jodi Hildebrandt wegen schweren Kindesmissbrauchs verhaftet und anschließend angeklagt. Das Ganze geschah, nachdem ihr 12-jähriger Sohn aus Jodis Haus geflohen war und die Nachbarn um Hilfe gebeten hatte. Anschließend musste die Polizei mit Entsetzen feststellen, dass neben dem Jungen auch seine kleine Schwester schwerst misshandelt worden war. Beide waren tagelang in Jodis Haus eingesperrt, waren über einen längeren Zeitraum gefesselt und bekamen weder Essen noch Trinken. Im Februar wurde Ruby verurteilt – ihr drohen zwischen vier bis 30 Jahre Haft.

Der Missbrauch habe in dem Zeitraum von Mai bis August 2023 stattgefunden. Aus Gerichtsunterlagen ging hervor, dass Ruby ihre Kinder dazu zwang, unter gefährlichen Voraussetzungen stundenlang schwere körperliche Arbeiten zu vollziehen. So holten sie sich beispielsweise schwere Sonnenbrände mit Blasen. Außerdem verweigerte sie ihrem Nachwuchs das Essen und Trinken – erwischte Ruby sie dabei, wurden sie bestraft. Vor ihrer Verhaftung hielt sie zwei ihrer Kinder bereits über einen längeren Zeitraum eingesperrt – im Juli 2023 versuchte ihr 12-jähriger Sohn erstmals zu fliehen, wurde aber von Jodi erwischt. Einen Monat später wurden er und seine jüngere Schwester wieder festgehalten, und ihm gelang schließlich die Flucht, die zur Verhaftung seiner Mutter und deren Freundin führte.

Instagram / moms_of_truth Kevin und Ruby Franke, Juni 2021

Instagram / moms_of_truth Ruby Franke, mit ihren Kindern, Mai 2022

