Heftiger Gewichtsverlust: Katie Price' Familie sorgt sich

Katie Price (47) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" offenbart, dass ihre Familie zunehmend besorgt über ihren drastischen Gewichtsverlust ist. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin, die zuletzt laut eigener Aussage etwa 50 Kilogramm wog, sieht sich nicht nur Fan-Kommentaren bezüglich ihrer schlankeren Figur ausgesetzt – auch ihr Stiefvater Paul und ihre Schwester Sophie äußerten ihre Besorgnis in der jüngsten Episode des Podcasts. "Schau dir diese dünnen Beine an, es ist schrecklich. Meine Hand passt drumherum", erklärte Paul schockiert und betonte, wie alarmierend er ihren Zustand empfindet.

Katie selbst zeigte jedoch wenig Verständnis für die Kritik. "Sie sind besessen von meinem Gewicht", entgegnete sie genervt. Auch ihre Schwester Sophie meldete sich zu Wort und verriet, dass sogar Mutter Amy inzwischen mehrfach interveniert habe: "Mum hat mich neulich angerufen und gesagt, sie will mal mit Kate reden, weil sie zu dünn ist. Ich glaube, Mum hat ein Bild auf Instagram gesehen und war nicht glücklich." Katie stritt jedoch energisch ab, an einer Essstörung zu leiden, und betonte, dass sie zufrieden mit ihrer aktuellen Figur sei.

Bereits im März hatten sich Fans auf Instagram angesichts von Katies schlanker Erscheinung besorgt gezeigt. Damals trug die ehemalige Glamour-Ikone ein auffälliges rotes Minikleid und zeigte sich selbstbewusst in einem Video – doch anstatt Lob für ihr Outfit gab es viele kritische Kommentare zur Gewichtsabnahme. "Du bist nicht mehr wiederzuerkennen" und "Bitte hol dir Hilfe" lauteten einige der Nachrichten, die unter dem Posting zu lesen waren.

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

Getty Images Katie Price, TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, Erotikmodel