Camila Cabello offenbart Kämpfe mit inneren Dämonen

Camila Cabello (28) hat in ihrer neuen YouTube-Dokumentation offen über ihre täglichen Kämpfe mit inneren Dämonen gesprochen. In "Camila Cabello - yours, c tour mini doc", die am 4. August veröffentlicht wurde, gewährt die Sängerin intime Einblicke in ihr Leben während ihrer aktuellen "Yours, C"-Tour. Sie sprach ehrlich über ihre Schwierigkeiten mit Themen wie Selbstzweifeln, Unsicherheiten und einem ständigen Vergleichen mit anderen. Laut Camila erfordert es viel Arbeit, "die richtigen Samen zu gießen und die schlechten Gedanken, die unbemerkt wachsen, aus dem Kopf zu reißen", um erfolgreich durch ihre Auftritte zu kommen. "Das ist ein ständiger Kampf, aber der wertvollste", erklärte sie.

Die "Yours, C "-Tour markiert Camilas große Rückkehr auf die Bühne nach über sieben Jahren. Seit Juni 2025 tourt die "Havana"-Sängerin durch verschiedene Kontinente, darunter Europa, Asien, Australien und Südamerika, und wird die Tour am 14. September in São Paulo, Brasilien, abschließen. Im Vorfeld hatte sie via Instagram mit einem Teaser-Trailer auf die Dokumentation hingewiesen und sich bei ihren Fans bedankt: "Die erste Etappe der 'Yours, C'-Tour hat mich geheilt. Dieses Projekt widme ich euch." Bereits Monate zuvor bewies die Sängerin Humor, als sie in einem TikTok mit begrenztem Budget auf kreative Weise ihre Tourdaten ankündigte – ein Seitenhieb auf Katy Perrys (40) aufwendige Promotion im Weltall.

Doch nicht nur beruflich, auch privat scheint es für Camila gerade gut zu laufen. Die Sängerin verbrachte kürzlich einen romantischen Urlaub auf Ibiza mit ihrem Freund Henry Junior Chalhoub, einem milliardenschweren Erben. Auf Instagram teilte sie persönliche Momentaufnahmen, darunter ein Foto, auf dem sie die Hand ihres Partners hält. "Verlieben, stundenlang Romane lesen, Gitarre üben und mit dem Wind spielen", schrieb sie dazu in der Bildunterschrift. Persönliche Momente wie diese geben den Fans einen weiteren Einblick in ihre Welt und ihre Bemühungen, trotz innerer Kämpfe das Schöne im Leben zu genießen.

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

ActionPress Henry Junior Chalhoub und Camila Cabello auf der Paris Fashion Week, März 2025