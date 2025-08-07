Brooke Hogan droht Hulks Team mit Klage wegen Lügen

Brooke Hogan (37), Tochter des verstorbenen Wrestling-Stars Hulk Hogan (†71), hat sich mit scharfen Worten gegen die Verbreitung von falschen Geschichten über ihr Verhältnis zu ihrem Vater gewehrt. In einem Interview mit TMZ erklärte sie, dass Mitglieder aus dem Umfeld ihres Vaters Lügen über sie verbreiten würden. Sie drohte mit rechtlichen Schritten, sollte das nicht aufhören. "Ich bin nicht zu unterschätzen und fertig damit – das ist lächerlich", sagte sie. Brooke, die die enge Beziehung zu ihrem Vater betonte, forderte, die Angriffe gegen sie und die Verbreitung von Unwahrheiten zu stoppen: "Mein Vater hat endlich Frieden gefunden, lasst ihn in Ruhe."

Hulks Tochter betonte, dass sie weder finanzielle Unterstützung von ihm erhalten noch Interesse an einem Erbe gehabt habe. Sie habe sich bewusst aus den familiären Streitigkeiten um das Erbe zurückgehalten, die sie als unvermeidbar bezeichnete. Sie sehe sich nun jedoch als Zielscheibe von Schuldzuweisungen und Anfeindungen. Brooke erklärte, dass sie viele Schwierigkeiten in der Familie erlebt habe, die nun nach dem Tod ihres Vaters wieder hochkochten. Zudem äußerte sie, dass einige aus Hulks Team möglicherweise Angst hätten, was sie wisse. "Ich kenne viele Dinge, über die ich nicht spreche", so Brooke, die sichtlich zermürbt von den Ereignissen wirkte.

Hulk war am 24. Juli im Alter von 71 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Zuletzt sorgte die Abwesenheit seiner Tochter bei der Beerdigung für Aufsehen. Brooke hatte erklärt, dass ihr Vater gegen große, traurige Veranstaltungen gewesen sei und sie ihn stattdessen privat nach ihrem eigenen Gefühl an einem Strand geehrt habe. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren sechs Monate alten Zwillingen suchte sie so einen persönlichen Weg der Trauerbewältigung, ohne sich in die öffentliche Gedenkfeier einzureihen. Es scheint, dass Brooke nun neben dem Verlust ihres Vaters auch den Kampf gegen die Schlagzeilen um ihr Familienleben führen muss.

Getty Images Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, 2004

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Brooke Hogan, April 2017