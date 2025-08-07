Jack Osbourne und Schwester Aimee haben keinen Kontakt

Jack Osbourne (39) hat offenbart, dass er und seine Schwester Aimee Osbourne (41) keinen Kontakt miteinander haben. Diese Enthüllung kommt kurz nach dem Tod ihres Vaters, Ozzy Osbourne (†76), der als "Prince of Darkness" in die Musikgeschichte einging und am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Die Familie versammelte sich am 30. Juli in Birmingham, dem Heimatort des Rockstars, um ihm gemeinsam die letzte Ehre zu erweisen. Doch während Jack und seine Schwester Kelly Osbourne (40) in der Trauer ihre Mutter Sharon Osbourne (72) stützten, schien Aimee eher abseits zu stehen. "Wir reden nicht miteinander", hatte Kelly bereits 2021 gegenüber dem "Armchair Expert"-Podcast gesagt und darauf hingewiesen, dass die Geschwister sehr unterschiedliche Ansichten und Lebenswege haben.

Der Bruch in der Beziehung zwischen Aimee und ihren Geschwistern entstand wohl schon früh, als sie sich mit 16 Jahren entschied, dem Rampenlicht der MTV-Reality-Show "The Osbournes" zu entfliehen. Sie zog aus dem gemeinsamen Haus aus, um ihre Privatsphäre zu schützen und ihren eigenen Weg als Musikerin zu gehen, fernab des familiären Rummels. Jack erinnert sich, dass Aimee damals eine Künstlerkarriere anstrebte, die sich an Independent-Größen wie Fiona Apple orientieren sollte. Mit ihrem Rückzug aus der Show begann jedoch eine zunehmende Entfremdung von den übrigen Familienmitgliedern. Seitdem steht sie auch musikalisch im Schatten ihrer berühmten Familie und veröffentlicht nur sporadisch Songs unter ihrem Künstlernamen ARO.

Privatsphäre war für Aimee immer eine Priorität, ein Punkt, den sie eigenständig verfolgte. Doch der Preis dafür war offenbar hoch: eine tief verwurzelte Distanz zu ihren Geschwistern. Auch Jack bestätigte in einem Podcast, dass sie "keine tolle Beziehung" hätten, ein Umstand, den beide Seiten bewusst wahrnehmen. Trotz des schweigsamen Umgangs bleibt die Hoffnung, dass die Wunden durch den gemeinsamen Verlust geheilt werden könnten. Die Familie verkündete in einer gemeinsamen Botschaft, dass Ozzy "umgeben von Liebe" von ihnen gegangen sei. Ob diese Trauer und der Abschied die Geschwister wieder einander näherbringen können, bleibt jedoch abzuwarten.

Collage: Getty Images / Frederick M. Brown, Instagram / aro_officialmusic Collage: Jack und Aimee Osbourne

Getty Images Aimee und Kelly Osbourne im Februar 2003

Instagram / sharonosbourne Ozzy und Sharon Osbourne mit ihren Kindern Kelly, Jack und Aimee