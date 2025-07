Ihre Kinder missbraucht: Neue Dokumentation über Ruby Franke

Ruby Franke, einst gefeierter Social-Media-Star mit Millionen von Followern, wird erneut zum Thema einer Dokumentarserie. Das Netzwerk Investigation Discovery plant für den 1. und 2. September die Ausstrahlung von "Ruby & Jodi: A Cult of Sin and Influence". In der vierteiligen Serie soll die komplexe Beziehung zwischen Ruby und Jodi Hildebrandt beleuchtet werden. Beide Frauen wurden 2023 verhaftet und später wegen schwerer Kindesmisshandlung verurteilt. Ruby erhielt nach einer Verhandlung im Februar eine Mindeststrafe von vier Jahren, die sich je nach Umständen auf bis zu 60 Jahre erhöhen könnte.

Die Doku wird laut Deadline unter anderem den Zeitraum der Verbrechen rekonstruieren und auf die Verbindung zwischen Rubys strikten Familienwerten und Jodis kontroversen Ansichten eingehen. Zudem werden exklusive Interviews mit ehemaligen Klienten und Jodis Nichte Jessi Hildebrandt Einblicke in die destruktive Dynamik bieten, die zur physischen und psychischen Misshandlung der Franke-Kinder führte. Diese erschütternde Geschichte um Manipulation und Kontrolle findet damit erneut ihren Weg auf die Bildschirme, nachdem bereits im Februar die Hulu-Produktion "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" großes Interesse weckte.

Ruby sorgte einst als Familien-Vloggerin weltweit für Aufsehen, doch die Realität hinter der Kamera entpuppte sich für viele als Albtraum. Während der Konflikt um das Sorgerecht und frühere Anschuldigungen die Familie zusätzlich belasten, liegt Rubys Einfluss durch die Zusammenarbeit mit Jodi unter besonderer Kritik. Der Vater ihrer Kinder äußerte zuletzt, dass Jodis Lehren einen enorm zerstörerischen Einfluss auf Ruby gehabt hätten. Die neuen Doku-Details wecken die Vermutung, dass sich die Erziehungsmethoden und Ratschläge nicht nur als autoritär, sondern auch als gefährlich erwiesen.

Instagram / moms_of_truth Ruby Franke, mit ihren Kindern, Mai 2022

Instagram / moms_of_truth Ruby Franke, Ex-YouTuberin

Instagram / moms_of_truth Kevin und Ruby Franke, Juni 2021

